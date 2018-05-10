Пучдемон предложил кандидата на пост главы Каталонии 10.05.2018, 22:57

Карлес Пучдемон

Им стал депутат от парламентской группы «Вместе за Каталонию» Ким Торра.

Депутат от парламентской группы "Вместе за Каталонию" Ким Торра выдвинут бывшим главой каталонского правительства Карлесом Пучдемоном на пост будущего регионального лидера.

"Наша группа предлагает коллегу и депутата Кима Торру на пост председателя Женералитета (каталонского правительства - прим.)", - отметил Пучдемон в видеозаписи, распространенной в четверг в Twitter.

Теперь данную кандидатуру должен официально выдвинуть председатель парламента автономии Роже Торрен. Спикер также должен назначить дату заседания парламента, в ходе которого пройдут дебаты и состоится голосование по кандидатуре.

В среду Конституционный суд (КС) Испании принял к рассмотрению обжалование правительства страны против одобренной парламентом Каталонии реформы закона, регулирующего, в частности, процедуру избрания регионального лидера. Данный шаг со стороны КС фактически заблокировал возможность Пучдемона вновь занять пост лидера автономии.