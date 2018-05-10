ЧМ-2018: Чехия победила Россию в овертайме 1 10.05.2018, 23:55

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Россияне впервые на турнире пропустили и впервые потерпели поражение.

Сборная Чехии в овертайме обыграла команду России в матче группового раунда чемпионата мира-2018 — 4:3.

Россияне впервые на турнире пропустили и впервые потерпели поражение, отмечает «Прессбол».

Семь очков на двоих набрали форварды «Бостона» Давид Пастрняк и Давид Крейчи, которые присоединились к чешской команде лишь сегодня утром.

Чехия — Россия — 4:3 ОТ (2:1, 1:2, 0:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 — Нестеров (Барабанов, Каблуков, 1.11). 1:1 — Крейчи (Яшкин, Гудаш, 14.41). 2:1 — Яшкин (Пастрняк, Крейчи, 18.39). 2:2 — Григоренко (Бучневич, Анисимов, 21.00). 3:2 — Пастрняк (Крейчи, 24.17). 3:3 — Барабанов (Зайцев, Шалунов, 25.49). 4:3 — Пастрняк (Крейчи, 63.23).