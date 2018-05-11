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Десятки тысяч баварцев вышли на марш против полиции

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  • 11.05.2018, 7:31
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Акция против расширения полномочий силовиков собрала в Мюнхене 40 тысяч человек.

В немецком Мюнхене прошла массовая акция протеста против противоречивых изменений в законодательство и расширения полномочий полиции, передает Deutsche Welle.

В протесте приняли участи от 30 до 40 тыс человек. На улицы вышли представители партий, союзов и организаций. Колонна продвигалась по центральным улицам города.

По мнению участников акции, изменения в законодательстве противоречат основам демократии. В прошлом году правящая в Баварии партия Христианско-социальный союз одобрила изменения, которые, в частности, дают право полиции предпринимать скрытые превентивные меры не только в случае опасности, но и в случае "угрозы опасности". Полиция будет иметь право без ведома граждан просматривать их электронную переписку и отслеживать телефонные разговоры.


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