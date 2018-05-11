Орбан в четвертый раз возглавил правительство Венгрии 1 11.05.2018, 7:46

Премьер-министр страны выступил с инаугурационной речью.

Парламент Венгрии переизбрал Виктора Орбана на пост премьер-министра, сообщает Reuters.

Политик возглавит правительство страны в четвертый раз. В настоящее время Орбан является политиком-"долгожителем" в посткоммунистической истории стран Центральной Европы.

Как пишет агентство, за время своего премьерства Орбан смог укрепить экономическое положение Венгрии, однако его отступление от демократических основ стало предметом критики со стороны западноевропейских партнеров.

В своей инаугурационной речи Орбан, в частности, сказал, что Европейский союз должен изменить свое представление о миграции. Он пообещал защищать христианские ценности своей страны и бороться с квотами на прием беженцев в ЕС.

По итогам парламентских выборов партия Орбана "Фидес" получила в парламенте конституционное большинство – 133 места из 199.

В январе 2018 года Орбан заявлял, что Венгрия не намерена принимать беженцев из арабских стран.

"Мы не видим этих людей мусульманскими беженцами, мы видим их мусульманскими захватчиками", – сказал он.