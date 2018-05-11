В Украине ввели в оборот монету «Копание картофеля» 2 11.05.2018, 7:52

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Фото: bank.gov.ua

Памятная монета посвящена раскрытию «украинского архетипа».

22 мая в денежный оборот в Украине введут серебряную памятную монету "Копание картофеля" номиналом 10 грн. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Монета выполнена тиражом 4 тыс. экземпляров. Масса драгметалла – 31,1 грамма.

В НБУ рассказали, что монета посвящена "раскрытию в художественно-образной манере иронического наива образов украинского архетипа".

"Общеизвестно, что среди исконных ценностей украинцев – земля-кормилица", – говорится в сообщении.

На аверсе монеты изображено стилизованное древо жизни, на реверсе – стилизованные изображения копающих картофель мужчины и женщины.

Стоимость монеты – 1027 грн.