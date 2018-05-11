Дональд Трамп: С Ираном будет заключена хорошая сделка 1 11.05.2018, 8:12

Дональд Трамп

Новые санкции США позволят выработать более справедливое соглашение с Тегераном.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о желании заключить с Ираном "хорошую сделку", передает Fox 10 Phoenix.

Трамп отметил, что Соединенные Штаты вводят "сильные, жесткие санкции" против Ирана и он надеется заключить с Тегераном сделку, которая пойдет и США и Ирану на пользу.

"Я надеюсь, что смогу заключить с ними сделку. Хорошую, справедливую сделку", - заявил президент США во время выступления в Эркхарте, штат Индиана.

Также он сказал, что США "не могут позволить" Ирану иметь ядерное оружие и "должны иметь возможность отправиться на их объекты, чтобы проверить их". Это, по словам Трампа, нужно чтобы "своими глазами" увидеть иранские военные базы. Подобное требование Трамп объяснил необходимостью проверить "обманывают они или нет".