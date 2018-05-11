Геннадий Федынич: В РЭП пришло больше людей, чем за все время 4 11.05.2018, 8:18

Белорусы поддержали независимый профсоюз.

Председателю независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Геннадию Федыничу и главе минской организации РЭП Игорю Комлику выдвинули обвинения в «уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере». Эта статья предусматривает санкцию ограничения свободы до 5 лет, или лишение свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией имущества.

2 августа 2017 года в офисах независимого профсоюза в Солигорске и профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП) в Минске прошли обыски. Комитет госконтроля сообщил, что против объединения возбуждено уголовное дело по фактам неуплаты налогов. Следствие по этому делу длилось 9 месяцев, все это время главные фигуранты дела оставались под подпиской о невыезде.

Взяли ли белорусские власти курс на новые громкие политические процессы, заявил «Белсату» фигурант этого дела, председатель профсоюза РЭП Геннадий Федынич.

«Независимый профсоюз должен соответствовать тому, чем занимается, – защищать законные интересы своих членов. Иначе он не будет называться профсоюзом независимым. Считаю, что это (дело) связано с тем, чтобы напугать людей. Где же вы видели, чтобы 550 человек вызвали на допрос?», – сказал Геннадий Федынич.

На вопрос, не потеряли люди к нему доверие, профсоюзный лидер ответил следующим образом:

«Если бы люди потеряли доверие, в первую очередь, к РЭПу, то мы бы со 2 августа по 1 декабря не приняли 500 человек в профсоюз – пришло больше людей, чем во все предыдущие годы. В этом году мы уже приняли 123 человека», – отметил Геннадий Федынич.

По его словам, за время давления на РЭП, только два человека написали заявления на выход из профсоюза.