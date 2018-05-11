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Ремонт авто своими руками: что делать нельзя

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  • 11.05.2018, 8:30
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Фотоподборка курьезных случаев от народных умельцев.

Иногда ремонт авто своими руками превращает транспортное средство в бомбу замедленного действия. В механизм, опасный не только для самого водителя и его пассажиров, но и для иных участников дорожного движения, пишет NewsOboz.org.

Зеркало на картонке

Эта живописная конструкция призвана удерживать на месте отвалившееся зеркало заднего вида.

Мало того, что такая картонная пизанская башня в любой момент может развалиться, повлияв на реакцию водителя, она к тому же существенно сокращает обзор водителю. К примеру, обрушение этой конструкции во время совершения маневра может привести к серьезной аварии. Кроме того, из-за ограничения видимости справа, существует вероятность наезда на пешеходов, переходящих дорогу с правой стороны.

Адская труба

Металлические водосточные трубы и строительные короба применяют для разных целей, но им совсем не место в выхлопной системе автомобиля.

Автомобильные глушители и выхлопные трубы в наши дни чаще всего делают из углеродистой или алюминизированной стали – прочных стальных сплавов, покрытых алюминием. Причина – элементам выхлопной системы приходится выдерживать высокие температуры за сотню градусов. Подобные температурные удары ослабляют даже очень прочные материалы, что уж говорить о тонком слое металла водосточной трубы, не предназначенного для работы с высокими температурами. То, что вы видите на этой картинке, абсурдно и одновременно опасно.

Все чиню скотчем 1

Скотч и полиэтилен иногда могут сыграть роль кратковременного решения проблемы, но только не в этом случае, когда такие материалы уже покрывают чуть ли не большую часть автомобиля. И дело даже не в эстетике, а в том, что такое транспортное средство может рассыпаться на ходу прямо посреди дороги.

Ездить на скрепленной подобным образом машине по дорогам общего пользования – значит подвергать опасности окружающих. Что-нибудь отпавшее от нее во время движения способно нанести много вреда.

Все чиню скотчем 2

Еще один глупый и опасный способ ремонта разбитого кузова. Как уже упоминалось, липкая лента иногда может временно решить проблему, но, в реальности, адгезия скотча, в особенности под нагрузкой, очень невысока.

Если прямо во время движения скотч отклеится, клеенка может «залепить» лобовое окно сзади едущей машины. Авария в таком случае неизбежна.

Как в грузовике

Причина, по которой у автомобиля есть заднее окно, заключается в обеспечении наилучшего обзора для водителя. Замена заднего стекла фанерой приведет к резкому сокращению поля зрения, что может привести к опасным ситуациям, так как водители таких машин редко обладают мастерством езды на грузовиках или «пирожках».

Все чиню скотчем 3

И снова скотч, но уже прикрепляющий переднюю пассажирскую дверь к средней стойке.

Если с кузовом автомобиля такие проблемы, машину нужно срочно везти на ремонт. Применение скотча в данном случае очень опасно – двери могут распахнуться прямо во время движения, и повредить окружающие транспортные средства.

«Да будет свет», – сказал монтер

Габаритные и стояночные огни автомобиля существуют для того, чтобы обозначать размеры транспортного средства и предупреждать других участников движения о намерении водителя изменить скорость или направление движения. То есть, от них напрямую зависит безопасность. Неисправные огни водитель обязан своевременно чинить, а не «лепить» их как попало на машину.

Поехала крыша

Вы за рулем, у вас превосходное настроение, но неожиданно отремонтированный вами люк падает на голову. Звучит весело, не правда ли? Не очень?

Такого «великолепного» события можно избежать только одним способом – не заниматься «пришлепыванием» на скотч каких-либо вещей в автомобиле. Пусть ремонтом займутся профессионалы, и тогда вы сможете наслаждаться солнечным светом и ласковым ветром, не опасаясь, что в любую минуту вам может что-то свалиться на голову.

Работа дровосека

Не можете открутить гайку или болт самостоятельно? Не стоит при этом хвататься за молоток с отверткой или иные «зверские» инструменты. Если в какой-то момент вам покажется, что для ремонта автомобиля следует применить особую силу, значит, вам это занятие стоит оставить и отправиться в автомастерскую.

Ремонт автомобиля – дело тонкое, оно не для дровосека.


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