Андрей Пионтковский: Путин занят подготовкой «гибридной капитуляции» 3 11.05.2018, 8:40

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Андрей Пионтковский

События в мире стали «стаей черных лебедей» для авторитарных режимов.

Об этом российский политический обозреватель Андрей Пионтковский заявил в интервью kasparov.ru:

– Накануне инаугурации Владимира Путина во многих городах России прошли акции "Он нам не царь". Их, предсказуемо, пытались разогнать. В Москве в этом участвовали новые персонажи – некие люди с нагайками. Получился этакий символ очередного срока Путина. Но, несмотря на все препоны, акции собрали тысячи людей. Можно ли считать это успехом оппозиции?

– Я считаю прошедшие акции удачными. Митинги прошли в 60 городах. Хотя видеоинформации по Петербургу и Москве много, точные цифры назвать сложно, участники ходили по Невскому, по Тверской, а не стояли на одном месте. Людей было много. Но самое главное другое: лица протестующих. Никакой безнадежности, никакого уныния – молодые, уверенные в себе люди, эстетически отвергающие преступную власть. Потрясающий контраст с ними создавали ряженые бандиты, о которых вы упомянули. Некоторые комментировали их появление неверно: «Власть дала лицензию частным карателям». Это не частные каратели. Их структуры полностью контролируются ФСБ, МВД, администрацией президента. Классические черносотенцы, титушки, штурмовики – в разных странах такие люди назывались по-разному, но суть одна: власть специально создает псевдорепрессивные структуры, от которых официально может отмежеваться, выдавая их преступления за гнев народа. Против тысяч одухотворенных молодых людей выставили тупые бандитские рожи, часть из которых, видимо, привезли из Лугандонии. Нагайками махали классические моторылы и сиплые с российских автопомоек. Большего контраста между Россией путинской и Россией будущего трудно вообразить.

– Путинская Россия, между тем, определяется, какие из своих лиц явить в правительстве. Возможны определенные перемены. В предложенном Дмитрием Медведевым списке министров на этот раз не оказалось, например, Дмитрия Рагозина. Ждать ли каких-то перемен в политике Кремля?

– Как может новый срок Путина отличаться от предыдущего, если все новые назначенцы взяты из пред-предыдущего правительства? Мутко, Голикова, Гордеев – это путинские кадры еще десятилетней давности. И каждый из этих персонажей к тому же является символом коррупции. В мафиозном государстве ничто не может измениться, и все прошедшие назначения только это подтверждают.

А что касается указов... Я немолодой человек, и хорошо помню, как более полувека назад звучали очень похожие слова. «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме». А теперь обещают, что нынешнее поколение «путинских людей» доживет до 78 лет. Это возвращение к стилистике ничем не обеспеченной советской пропаганды.

– Мы с Вами не раз обсуждали тему раскола элит. Последние санкции оказались весьма чувствительными. Означает ли это, что новый срок Путина пройдет под знаком усиливающегося раскола? Тем более, американское расследование, кажется, набирает ход.

– Первые 24 кремлевских мальчика в олигархических трусиках были распяты на сайте Минфина США 6 апреля. Это начальная порция из той части «Кремлевского доклада», которая была засекречена 29 января. Замораживание и конфискация активов российской верхушки продолжится. А это действительно самый для них болезненный из всех видов санкций.

Раскол элит предполагает обычно два лагеря с разными позициями. В нашем же случае не совсем так. Я уже писал о том, что реакция российской власти на последние санкции была хаотичной. Одни предлагают ввести какие-то безумные контрсанкции, которые в прямом смысле слова нанесут смертельный удар российскому населению. Я имею в виду запрет импорта американских лекарств. Другие приветствуют действия американской юстиции. И это не какие-нибудь «маргиналы», а, например, Чайка и Бастрыкин. Цитируя последнего: «Хоть кто-то арестовывает активы наших коррупционеров». Так называемая элита просто не может выработать какого-либо последовательного ответа на эти меры. Но совершенно явно прослеживается стремление большинства окружения Путина попытаться снизить напряженность в отношениях с Западом и вести переговоры. Об этом можно судить по последним публикациям прокремлевских аналитиков, по тому, как они проговариваются. Подготовка «гибридной капитуляции», о которой я говорил на протяжении последних полутора лет – это первое, чем займется власть после окончания инаугурационных и победобесных торжеств.

– В недавнем интервью газете JDD Эмманюэль Макрон рассказал о том, что готов обсуждать с Путиным многие вопросы, в том числе, те, где позиции не совпадают. В конце мая президент Франции примет участие в Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Европа готова смягчить позицию в отношении Кремля?

Запад долгие годы готов был на многое закрыть глаза. Украденные у российского народа деньги он позволял отмывать на своей территории. Чего Кремль добивается последние годы своей внешнеполитической истерикой и шантажом?

- Так называемой «Ялты-2», признания всего постсоветского пространства зоной своего исключительного доминирования. И здесь Запад во многом был бы готов пойти навстречу Кремлю. Даже Збигнев Бжезинский, человек, очень скептически, мягко говоря, относившийся и к Советскому Союзу, и к постсоветской России, в последние годы жизни мямлил что-то вроде «финляндизации» Украины. Совершенно случайно это совпало с очень крупным пожертвованием со стороны одного российского олигарха центру CSIS, сопредседателем консультативного совета которого он был.

Запад в принципе мог бы согласиться и на «Ялту-2». Сказал же Барак Обама в своем знаменитом интервью журналу «Atlantic» примерно следующее: «Русские хотят изнасиловать Украину гораздо больше, чем мы хотим ее защитить, и мы ничего не можем с этим поделать».

Но в Кремле органически не способны понять, что проблема их геопсихологических хотелок не в американцах, а в том, что никто из соседей России никогда не пойдет покорно в их «Ялту». Потому и захлебнулась российская агрессия в Украине и ушла Украина навсегда.

– То есть имперским планам Кремля готовы противостоять не столько Запад, сколько ближайшие соседи и возможные жертвы?

– Да, у Кремля конфликт не столько с Западом, сколько с постсоветским пространством. Или скорее с самим собой, с собственными маниакальными амбициями и претензиями. Классический пример: мирная антикриминальная революция в Армении. На официальном уровне произносятся какие-то нейтральные политически корректные слова. Но мы же видим, какая кампания ненависти против Армении развернута в пропагандистских медиа после того, как там свергли такой же воровской режим, какой существует в России. Фашисты Леонтьев и Юрьев требуют двумя полками залить Армению кровью, потому что им позволено озвучить то, о чем высшее руководство страны говорить публично пока еще стесняется. Представляете, какую реакцию такие слова вызывают в Армении?

Каждым своим шагом, каждым своим словом, российская «элита» порождает ненависть к себе и к стране среди всех наших соседей.

И это же не просто критика отдельных аспектов политики того или иного государства. Открыто говорится об этих странах, что они «так называемые государства», которых никогда не существовало. Путин, между прочим, про Казахстан еще два-три года назад заявил, что там никогда не было традиций государственности. Российская власть никак не может принять всерьез факт независимости этих стран. Именно это и порождает цикл вражды, ненависти и войн, который мы наблюдаем на постсоветском пространстве. И эти процессы будут только углубляться. Запад здесь ничем Кремлю не поможет при всем желании наладить выгодные ему бизнес-отношения. Даже если Запад вообще откажется от поддержки Украины и заберет назад «Джавелины», которые, наконец, прислал после стольких проволочек, Украина все равно будет сражаться против российской агрессии. Путинская Россия сама себя загнала в кольцо враждебности и, прежде всего, со стороны наших ближайших соседей, а отнюдь не Запада.

– Чем может закончиться встреча Никола Пашиняна и Путина в Сочи 14 мая?

– Она будет очень вежливой, как и первая встреча Путина с Саакашвили. Тогда Путин озвучил определенные конкретные пожелания: назвал пять-шесть человек в грузинском руководстве, которых ни в коем случае нельзя трогать. Возможно, и на этот раз он обозначит несколько таких же фигур из своей агентуры. Того же Карена Карапетяна. Армянскую революцию невозможно обвинить в каких-то геополитических угрозах России. Армения в военном отношении очень сильно зависит от РФ, и это сотрудничество, как и присутствие российской базы, в сегодняшней обстановке в ее интересах. Но жгучую неприязнь Кремля вызывает другое: прецедент мирного свержения мафиозного режима-клона. Так что дальнейшие проблемы неизбежны.

Более того, мне кажется, что армянская революция в плане демонтажа криминального государства пойдет гораздо дальше, чем украинская. И тогда озвученные Леонтьевым-Юрьевым заявления о братском азербайджанском народе будут активно обыгрываться.

– Москва возьмется за свои типичные рычаги давления в этом регионе?

– Совершенно верно. У Кремля нет никаких симпатий ни к Азербайджану, ни к Армении. И Карабахский конфликт ему нужен, чтобы иметь рычаги давления на обе страны.

– Перейдем к еще одной важной внешнеполитической встрече Путина. Я говорю о визите премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, приуроченном к 9 мая. Для России анонсированная тема Ирана очень непростая.

– Сейчас, фактически, идет война Израиля с Ираном. Израиль регулярно наносит удары по иранским объектам у его северной границы. Угроза для Израиля еще больше увеличилась после произошедшей на днях победы Хезболлы на выборах в Ливане. Таким образом, все шиитское пространство между Ираном и Сирией становится зоной полного доминирования Ирана и, соответственно, экзистенциальной угрозой для Израиля. Он будет защищать себя очень жестко.

Пока ему удавалось избежать любого столкновения с российскими военными на территории Сирии, но в дальнейшем эта задача станет очень трудной.

Есть один важный личностный аспект, на который, кажется, мало обращают внимание. Вы заметили, как часто Нетаньяху видится с Путиным? Я специально не считал, но таких встреч бывает три-четыре в год. Его, кстати, за это часто критикуют как в самом Израиле, так и вне его. Что это за такая странная мужская любовь?

А ответ прост. Нетаньяху использует на благо своей страны один уникальный ресурс, который заключается в том, что Путин – чуть ли не единственный человек в высшем российском военном и дипломатическом руководстве, совершенно не зараженный антисемитизмом. В букете чудовищных пороков, которыми обладает наш пожизненный президент, действительно отсутствует, казалось бы, ожидаемый для такого персонажа антисемитизм. За это израильтяне должны благодарить своего соотечественника Анатолия Соломоновича Рохлина, питерского детского тренера по дзюдо, который превратил хиленького Вовочку из презираемого дворового чмо в уважаемого пацанами подростка. Анатолий Соломонович сделал для Путина гораздо больше, чем его мифические родители или те люди, которые назначили его президентом Российской Федерации. И не только он, но и два его других ученика, которые были старше Вовочки на годик – братья Ротенберги. Это была та среда, в которой презираемый всеми Вовочка впервые почувствовал себя человеком. И благодарность за это он сохранил на всю жизнь. Отсюда и миллиарды долларов уже трех Ротенбергов, и отсутствие антисемитизма.

Без Путина в противостоянии Иран–Израиль Москва давно бы заняла гораздо более жесткую позицию по отношении к последнему. Тем более что после выхода Соединенных Штатов из ядерной сделки с Ираном серьезная конфронтация на территории Сирии между Израилем и США с одной стороны и Ираном с другой неизбежна. И России придется определиться, потому что каждый раз ссылаться на кривизну Земли или на то, что уничтоженные объекты не входили в зону наших ПВО, станет крайне затруднительно.

Вот это и обсуждал Нетаньяху с Путиным 9 мая. Прилетел он, только что разбомбив иранскую базу под Дамаском. Ради интересов безопасности Израиля Нетаньяху и георгиевскую ленточку на себя надел и с портретом еврея-отказника героя Советского Союза Вольфа Лейбовича Виленского на шествии «Бессмертного полка» прошелся. А потом вернулся домой и ночью отхренячил иранцев и Асада за ракетный обстрел Голанских высот уже по полной программе.

Я бы сказал, что в ситуации, которая сейчас складывается на Ближнем Востоке, Анатолию Соломоновичу должен быть благодарен не только Израиль, но и, может быть, прежде всего, Россия. Проиранская позиция, к которой Путина подталкивает большинство нашего военного и дипломатического «истеблишмента» катастрофична в военном плане. Одно дело – понтоваться в мультиках во время обращения к Федеральному собранию, другое – двести вагнеровских наемников, которые были уничтожены американской авиацией. Причем Москва даже не пикнула. Израиль последовательно уничтожает сирийские ПВО, а Кремль рассказывает сказки о том, как те из 105 американских “Томагавков” сбили 71. К слову, позоря генералов, которых он заставляет эту чушь докладывать. В ближневосточном регионе Израиль, даже без США, на порядок превосходит своей военной мощью все находящиеся там российские силы. Поэтому выступление на стороне Ирана было бы просто губительно. Но это капкан, в который Путин наступил сам. Выступить на стороне Ирана – катастрофично в военном отношении, остаться зрителем во время уничтожения «союзнических» иранских военных структур Израилем – признать политическое поражение всей сирийской авантюры. Оставим эти проблемы нашему новому старому президенту. Может быть, господин Нетаньяху подскажет ему какой-то выход.

– Корейский полуостров тоже ставит перед Путиным сложные вопросы в последнее время. Кажется, планы Кремля на этом направлении не удались?

- План создания в Северной Корее российского ядерного оффшора провалился. Си и Трамп просто отстранили Пу от процесса консультаций по корейскому вопросу и быстро нашли устраивающее их обоих решение. После чего Ким в жестких руках Си стал совсем шелковым. О сути китайско-американского взаимопонимания можно прочитать в статье "Корейская шкатулка", опубликованной еще в сентябре прошлого года.