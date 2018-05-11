закрыть
11 мая 2018, пятница, 10:44
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Кучеряво живем

22
  • Ирина Халип
  • 11.05.2018, 8:42
  • 6,595
Ирина Халип

Урок арифметики для ФСЗН.

Приятельница рассказала, как смотрела роскошный салют 9 мая, от которого в окрестностях едва не повылетали стекла: «После первого же залпа подумала: о, пенсии полетели! А теперь - зарплаты. А со следующим залпом – медицинское оборудование для больниц». Приблизительно о том же думала и я, вздрагивая от грохота. Сын спрашивал, глядя в окно: «А на школы и больницы у них бюджета нет?»

В общем, богато живем. Кучеряво, как говорили раньше. Салюты, байк-шоу, парады, корпоративы «Белой Руси», коттеджи для каждого районного начальника. И, конечно, неустанная забота о народе. И вот уже минфин в ведомственном журнале рапортует, что в прошлом году еще девяти тысячам белорусов назначены социальные пенсии в размере половины прожиточного минимума. И теперь государство содержит уже 71 тысячу бывших тунеядцев, которые не выработали страховой стаж.

В том же журнале министерша труда и соцзащиты Костевич (та самая, что строит себе сейчас новое крылечко, чтобы круче, чем у Щеткиной), поучает белорусов: «Часто на приемах граждан сталкиваешься с теми, кто не наработал страховой и трудовой стаж, получает маленькую социальную пенсию и спрашивает: «Как на эти деньги можно прожить?» Официальная занятость создает подушку безопасности для граждан в старости». Вслушайтесь в эти слова. Подушку безопасности. Создает. Для белорусов. Если такое говорит министр труда и, заметьте, социальной защиты, и при этом остается министром хоть на сутки, а не бежит в панике из города, подгоняемая хворостинами, - тогда, наверное, «остановите землю, я сойду», потому что на нашей земле все совсем скверно. Хуже некуда. Это ведь уже даже не лицемерие, не вранье, не пропаганда, не манипулирование – просто скотство.

Считать в пределах сотни умеют даже в министерствах. Так вот, давайте подсчитаем. Возьмем девять тысяч «социальных пенсионеров», которые в прошлом году получили свою половину прожиточного минимума. Государство их облагодетельствовало, потому что мужчинам исполнилось 65 лет, а женщинам – 60. То есть мужчины родились в 1952 году, женщины – в 1957. Значит, работать они начинали в семидесятые. А тогда, напомню, все строили светлое коммунистическое будущее. При этом «подушку безопасности в старости» все советские граждане собирали, конечно, – хранили деньги в сберегательной кассе, как партия велела. Несли туда каждую сэкономленную с зарплаты трешку или, если повезет, червонец. Хранили тонкие серые книжки бережнее, чем паспорта. И что с этими сберкнижками и хранящимися там «подушками» стало потом? А что потом стало с этими людьми, когда предприятия начали массово закрываться, а те, что формально не закрывались, не платили зарплату полгода? Так что в девяностые они наверняка челночили. Или работали в многочисленных АО, ЗАО и ООО, от которых не осталось не только записей в архивах, но и следов. Или торговали на подступах к рынкам, или на улицах. Словом, выживали.

И если они почему-то не получили свой стаж еще во времена СССР – значит, были на то иные причины, а вовсе не нежелание работать. Хочу напомнить, что в Советском Союзе выбора не было: или ты строишь коммунизм, или идешь в тюрьму за тунеядство. Так что хоть кочегарами, хоть сторожами, но устраивались все. Так что неизвестно, что происходило с этими девятью тысячами. Возможно, кстати, сидели в тюрьмах. А потом бомжевали – в те времена выписать из квартиры человека, попавшего в тюрьму, можно было заочно. Женщины вполне могли ездить за мужьями-военнослужащими по дальним гарнизонам, где найти работу было невозможно. Или ухаживать за инвалидами. Всякое могло быть, но в любом случае это девять тысяч драматических судеб. А всего по стране – 71 тысяча таких. И оставшиеся 62 тысячи еще старше, а значит, и пережить могли еще более страшные времена и потрясения.

Кстати, есть и еще одна важная цифра: в прошлом году государство отказало в пенсиях 3700 белорусам, которым не хватило страхового стажа. Итого получается почти 75 тысяч человек, которых государство постфактум объявило тунеядцами и лишило пенсий. А давайте, раз уж у нас сегодня получился урок арифметики, еще немного посчитаем. Я уже несколько раз рассказывала об Ане Строцевой, которую лишили пенсии, насчитав ей 11 с половиной лет страхового стажа при общем тридцатилетнем и исключив оттуда три декрета, учебу и многолетний уход за мамой-инвалидом. Так вот, давайте считать дальше. Ну ладно, округлим не в пользу Ани. Пусть будет 10 лет страхового стажа на каждого из этих 75 тысяч. Страховые взносы в ФСЗН – 35 процентов заработка. Какая там у нас средняя зарплата? Говорят, за прошлый год – 415 долларов. А за 1999 год – 61 доллар. Я любопытства ради нашла цифры за последние 19 лет. Так вот, средняя зарплата белоруса за эти годы - 235 долларов. (Ага, с такой непозволительной роскошью можно «подушку на старость» набить лебяжьим пухом и вышить золотыми нитками.) Обязательные 35 процентов взноса в ФСЗН – 82,25 доллара. В год – 987. Десять лет – почти десять тысяч долларов.

И где они, если человеку не назначена пенсия? Верните их гражданину – и пусть себе живет дальше. 75 тысяч лишенных пенсий или получающих социальную – приличная сумма на всех получится. Допустим, у кого-то стаж меньше. Зато у кого-то и зарплата была не средняя, а высокая, так что и взносы другие. Так что порядок цифр понятен. И где эти деньги? Кто их спер? На что так бесстыдно потратил?

Ответ настолько очевиден, что вопрос можно и не задавать. Они и сперли – те, кто учит белорусов «крутиться на трех работах» и создавать подушку безопасности на старость. Те, кто собирает арбузы в Дроздах и чугунными болванами стоит на парадах. Те, кто выселяет детей из школ ради ремонта к «Дожинкам» или отправляет их вместо уроков собирать картошку. А потратили их на уютные особнячки районных ФСЗНов с красивыми витыми заборами, на дорогие ремонты министерских и исполкомовских кабинетов, на байкерскую одежку Щеткиной и маршальскую форму Коли Лукашенко, на салюты и парады, на сладкую жизнь карателей и пропагандистов, на коттеджи и охрану колхозной шелупони. На уничтожение оппозиции и профсоюзов. На хладнокровное убийство нашей любимой страны, в которой так здорово и долго можно было бы жить.

Ирина Халип, специально для Charter97.org


популярное за неделю

Мнение

Смешно сквозь слезы
Смешно сквозь слезы Дмитрий Растаев
Покушение на интернет
Покушение на интернет Валерий Карбалевич
Война неизбежна?
Война неизбежна? Игорь Эйдман
Шкловские вандербильдихи
Шкловские вандербильдихи Ирина Халип