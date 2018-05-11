«Стреляйте в нас тогда»: зреет конфликт между дачниками и людьми Лукашенко 10 11.05.2018, 8:46

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Под Минском силовики и чиновники уничтожили лес ради своих коттеджей.

Традиционно на майские праздники можно увидеть стихийные рынки с саженцами и рассадой вдоль дорог. Дачники семьями спешат на свои участки. Но не все владельцы дач под Минском могут теперь с радостью начать новый сезон.

На этом месте еще четыре года назад был лес. Сейчас здесь пустырь. Минские силовики и чиновники решили построить здесь свои коттеджи, сообщает «Белсат».

Более 30 лет назад в столичном пригороде в направлении Смолевич горожане из разных учреждений получили земельные участки под строительство садовых домиков. Между дачами и городом был лес.

«Они неактивно строятся. В основном поднимают пыль, перемещают грунт. Согласно нашим исследованиям, здесь речки Волма. Если исчезнет полностью лес, то вода уйдет, и нам придется углублять наши 70-тиметровые скважины метров на 20», – рассказывает председатель правления общества «Урожай-2002» Николай Люцко.

Общество «Ветеран», где дачи бывших работников телевидения, осталось без дороги. Новые соседи, по словам дачников, из прокуратуры и службы охраны Лукашенко, пока делают коммуникации. С пенсионерами они решили не церемониться.

«Новые соседи это постоянно мат. Велели нам не выходить за калитку. Говорят, что это их территория. Муж мой им говорит: «Ну так что же делать? Стреляйте в нас тогда», – говорит пенсионерка Алла Селезнева.

Четыре года тянется переписка с чиновниками. Пока идут одни отписки. Тем временем, из-за скатывания грунта в самом низком месте после дождя скапливается вода, и таким образом затапливаются несколько наделов. На углу обществ «Лесной» и «Урожай» свалка корней деревьев, в которой поселились змеи.

«Всегда находятся какие-то идиоты, которые ни о чем не думают, никуда не смотрят. Они же ходили здесь еще пять лет назад. Что-то мерили. Ну подошли бы и спросили: «Как здесь вода? Куда течет? Куда ветер дует? Вот они здесь лес уничтожили, и теперь северный ветер постоянно. Расти же ничего не будет», –отмечает пенсионер Виктор Селезнев.

Более тридцати лет люди приводили в порядок территорию. Вокруг «Волны» только один дачник посадил сто дубов. Другие сажали березы и рябины. Теперь же на том месте время от времени ветер поднимает пыль.

«Здесь липки у нас, дубки посажены. А они: «Нет!!! Вырубайте! Нам не нужны листья и корни. Вишенка там у меня сидит, а они: «Это уже не твое!». А я говорю, что мое. Короче, надо их наказать за то, что они здесь все уничтожили», – считает Любовь Борисевич.

Дачники отмечают, что эту территорию за подписью председателя Минского облисполкома выдали 30 декабря, а постановление вступило в законную силу буквально через два дня. Но никто не верит в случайность.

«Это руководящие органы, должности… А мы кто? Мы простые люди. А простых людей не слишком уважают в нашей стране. Поставили шлагбаумы, видеокамеры, замки повесили. Пожарные не могут приехать, мусор не вывозят. Даже в суд на нас подали, что мы договоры не перезаключили. Газ мы не можем заказать», – рассказывает бывшая преподавательница Суворовского училища Тамара Клевченя.

Дачники считают, что уже бессмысленно добиваться запрета строительства и восстановления леса. Они надеются, что им хотя бы вернут дорогу и не будут чинить препятствий для спокойного отдыха.