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Столетняя британка объяснила долголетие любовью к пиву

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  • 11.05.2018, 8:48
Кадр: plymouthherald.co.uk

Долгожительница выпивает по стакану пива Guinness в день.

Столетняя британка Дорис Олив Неттинг (Doris Olive Netting) призналась, что считает причиной своего долголетия привычку выпивать по стакану пива Guinness в день. В этом она призналась изданию Metro (перевод – lenta.ru).

Неттинг из города Плимут на юге Англии выпивает по стакану темного пива с тех пор, как закончилась Вторая мировая война. Женщина утверждает, что на это ее подвигла реклама пенного напитка, в которой утверждалось, что в нем содержится много железа.

На 85-й день рождения внуки женщины свозили ее в Дублин на экскурсию по фабрике, выпускающей ее любимое пиво. Ее внучка уверяет, что Неттинг продолжает каждый день выпивать небольшую бутылку несмотря на слова врачей, так как верит в его целебные свойства.

Сотрудники дома престарелых, где проживает Неттинг, устроили ей юбилейную пивную вечеринку и подарили фигурку символа пивной компании — тукана. Представители Guinness выслали верной клиентке несколько бутылок напитка и чипсы со вкусом пива. Кроме того, женщина получила телеграмму от королевы.


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