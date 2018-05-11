Леонид Судаленко: Прекратите посылать людей на работы, которые они не должны выполнять 2 11.05.2018, 9:04

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Профсоюз РЭП отстаивает интересы семьи работника МЧС, упавшего с крыши коровника перед приездом Лукашенко.

В профсоюз РЭП вступила Татьяна Романова – сестра водителя газоспасательной машины Гомельского химзавода, погибшего в конце прошлого года во время мытья крыши коровника в деревне под Гомелем, куда его отправило начальство накануне приезда Лукашенко.

Женщина хочет доказать, что ее брат Кирилл Романов не виноват в своей гибели: ведь он выполнял ту работу, которую не должен был выполнять согласно своим трудовым функциям.

Иначе посчитало Гомельское областное управление Департамента инспекции по труду, издавшее заключение о том, что виновны не только должностные лица, но и сам погибший. Вина его, согласно заключению, состоит в том, что он нарушил инструкцию по охране труда.

Именно это заключение и обжалует в суде Татьяна Романова: она требует убрать вину своего брата.

Татьяна Романова рассказала praca-by.info, что профсоюз, в который платил взносы ее брат во время работы на Химзаводе, не поддерживает женщину в ее поисках правды:

– Я не вижу никакой защиты со стороны того профсоюза. Прошло время с момента выдачи Департаментом по труду заключения – и тишина. До заключения еще несколько раз со мной связывались, а теперь – тишина. Я сама нашла независимый профсоюз РЭП, который мне помогает.

Профсоюз РЭП готов вступить в дело погибшего рабочего гомельского химзавода

Женщина полагает, что наниматель предпринял усилия, чтобы исказить трагическую ситуацию и снизить свою вину, переложив часть вины на погибшего, который не может заступиться за себя:

– Расходились слова его начальников и коллег: те, что они сначала говорили в интервью разным СМИ, и те, что потом оказались в материалах дела. Сначала были разные версии: «Мы не знаем ничего, мы не при делах, это не наш работник»… Говорили даже, что он селфи туда полез делать! Было просто возмутительно! Сначала коллеги брата говорили: я не знаю, я ничего не видел… А под протокол – совсем другое: «С нами проводили беседу, говорили этого не делать, туда не ходить; ознакомили с правилами и техникой безопасности, тот за нами смотрел» - как будто процесс работы был налажен. Хотя из записей телефонных разговоров, которые были предоставлены, слышно, что там неразбериха; что ничего не понятно: кому что делать, куда идти и кого где искать. Никакой организации работы, не говоря уже про безопасность тех работ, не было.

Сестра погибшего считает, что виноваты только те люди, которые отправили водителя газоспасательной машины мыть крышу коровника:

– Я считаю, что виноваты наниматель и те, которые должны были обеспечить эти безопасные работы: военизированное подразделение химзавода, где он работал, и сельхозпредприятие.

– Мой брат хорошо делает свою работу: любую, которую ему поручат. И он заплатил за это дорого – своей жизнью. И я хочу, чтобы люди, которые халатно отнеслись к своей работе – а это по-другому не назовешь – понесли наказание. Я хочу, чтобы каждый занимался своим делом, чтобы все было четко и правильно, - добавляет Татьяна Романова.

Интересы Татьяны Романовой представляет правовой инспектор труда профсоюза РЭП в Гомельской области Леонид Судаленко:

– Когда случилась эта страшная трагедия с молодым водителем газоспасательной машины с Гомельского химзавода, меня это сильно зацепило. Парню около тридцати лет, двое маленьких детей в семье осталось Так нелепо погибнуть – на мытье коровника… Возмутила абсурдность этой ситуации. Я видел, что наниматель поручил работнику работу, ему не свойственную. Если он водитель автомобиля, то он должен был водить автомобиль, а не лезть на крышу, которую он видит впервые в жизни и не знает, как по ней ходить.

Леонид Судаленко рассказал о цели, которую преследует профсоюз РЭП в деле погибшего Кирилла Романова:

– Наша цель – сделать так, чтобы подобных ужасных и абсурдных трагедий больше не было. Чтобы каждый наниматель вспомнил об этом случае, прежде чем отправлять подчиненного выполнять работы, которые тот не должен выполнять.