Bank of America впервые допустил возвращение нефти к $100 за баррель 1 11.05.2018, 9:09

В то же время большинство аналитиков предсказывает снижение цены до $45-50.

Цена на нефть Brent может вырасти до $100, считают аналитики Bank of America Merill Lynch. До этого ни один из инвестбанков США еще не предсказывал возвращение нефти к этой отметке

Изменение баланса спроса и предложения может привести к заметному дефициту нефти на мировом рынке в ближайшие полтора года, говорится в отчете инвестбанка Bank of America Merrill Lynch (BofAML), поступившем в РБК.

Дефицит нефти в 2018 году может составить 630 тыс. барр. в сутки и 300 тыс. барр. в сутки в 2019 году на фоне масштабных проблем в нефтяной отрасли в Венесуэле, договоренностей о сокращении добычи между Россией и ОПЕК и риска снижения экспорта из Ирана. В этих условиях BofAML прогнозирует нефть Brent по $90 за 1 барр. во втором квартале 2019 года, а также видит риск ее удорожания до $100 за1 барр.

Таким образом, BofAML стал первым из инвестбанков, предположивших возврат котировок к 100-долларовой отметке, отмечает Bloomberg. По прогнозу Merril Lynch, в среднем стоимость Brent в 2018 году составит $70 (против прежних $64), а в 2019-м — $75 за 1 барр. (против прогноза $60 ранее).

Президент США Дональд Трамп во вторник, 8 мая, объявил о выходе из ядерного соглашения с Ираном и пообещал возобновить снятые с Ирана санкции «на высшем уровне». Согласно заявлению Министерства финансов США, действие американских санкций против Ирана будет восстановлено в срок до полугода (от 90 до 180 дней). Это привело к росту цен на нефть: в четверг, 10 мая, котировки Brent достигли $77 за 1 барр. впервые с ноября 2014 года.

Решение США увеличит вероятность того, что на рынке в 2018–2019 годах сохранится дефицит, полагают и в рейтинговом агентстве Fitch. Это создает предпосылки для повышения цен относительно нынешних оценок. Однако агентство не стало менять свои прогнозы. Стоимость Brent может некоторое время превышать $70 за 1 барр., но такой высокий уровень не сможет поддерживаться долго с учетом адаптации большинства мировых производителей к диапазону $50–60 за 1 барр., а также увеличению добычи сланцевой нефти в США, отмечают в своем обзоре аналитики Fitch Дмитрий Маринченко и Татьяна Кордюкова. Санкции снижают шансы на продление сделки ОПЕК+ после 2018 года (Иран скорее выйдет из нее), а в ее отсутствие члены ОПЕК станут наращивать добычу, рынок вернется к избытку, а цены — к диапазону $50–60 за 1 барр., полагают в Fitch.

Выход США из сделки с Ираном и возвращение санкций против Исламской Республики спровоцируют волатильность на глобальных рынках нефти, однако вряд ли скажутся на котировках в дальнейшем, отметил в комментарии РБК вице-президент Moody's Денис Перевезенцев. В целом объявление администрации США уже учтено рынком, а нынешний рост произошел в основном из-за роста длинных позиций на фьючерсы и опционы на нефть в ожидании этой новости, сказал Перевезенцев. «Это событие не отразилось на нашем базовом среднесрочном сценарии цен на нефть, который предусматривает диапазон $45–$65 долларов за 1 барр. до конца 2019 года», — уточнил аналитик.

При негативном санкционном сценарии (финансовые ограничения и/или связанные с импортом нефти) некоторые импортеры нефти могут соблюдать санкционный режим частично, что ограничит сокращение добычи в Иране: оно не будет таким масштабным, как при администрации Обамы, считает Переверзенцев из Moody’s. Таким образом, выход США из сделки не должен оказать существенного влияния на ребалансировку рынка в сторону дефицита, говорит он.

Более значимое влияние на нефтяные цены в ближайшие 6–12 месяцев будут оказывать добыча нефти в США, динамика добычи в Венесуэле и перспективы продления сделки ОПЕК+ после 2018 года, отмечает Перевезенцев. Конечный эффект решения США на рынок нефти сложно спрогнозировать: отсутствие консенсуса в ОПЕК+ по продлению соглашения о сокращении добычи, угроза дефицита нефти, а также наращивание сланцевой добычи в США могут вернуть рынок к избыточному предложению, считают эксперты Fitch.