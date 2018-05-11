закрыть
11 мая 2018, пятница, 10:43
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Белорусы активно скупают недвижимость в Польше

8
  • 11.05.2018, 9:17
  • 2,662

Граждане Беларуси вышли на третье место после Украины и Германии.

По данным польского ведомства, в прошлом году граждане Беларуси прибрели в соседней стране 13 397, 14 кв. метров жилья и 2 016,20 кв. метров коммерческих помещений. Больше недвижимости покупали в Польше только граждане Украины (80 097,61 кв.метров) и Германии (41 692,93 кв.метров), пишет «Завтра твоей страны».

Недвижимостью на территории соседнего государства в 2017 году обзавелись также юридические лица из нашей страны. С их учетом на долю представителей Беларуси пришлось 15 624, 62 кв. метров из 754 998,43 квадратов, одобренных к продаже иностранцам. Для сравнения: в прошлом году белорусские физические и юридические лица приобрели на польском рынке недвижимости 14 311 квадратных метров.

Лидерами за счет крупных покупок офисной, торговой, складской недвижимости стали работающие на рынке Польши компании-резиденты Кипра (152 144, 24 кв.м.), Люксембурга (100 489, 74 кв.м.) и Нидерландов (85 673, 79 кв.м.). Что касается других восточноевропейских соседей Польши, то например, представители России в 2017 году приобрели 11 795, 40 квадратов, Литвы – 2 778, 34 кв. метра. Наиболее привлекает инвесторов недвижимость в Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Лодзи и Познани.

Что касается земельных участков, на которых располагаются эти объекты недвижимости, а также сельскохозяйственных и лесных угодий, их в прошлом году было продано 4 483,47 гектаров. Белорусский «кусочек Польши» составил 4,70 гектаров. Впереди всех по земельной собственности оказались представители Германии (1 191, 42 га) и Австрии (566, 43 га). Большинство из земельных участков концентрируется в Мазовецком, Поморском и Нижнесилезском воеводствах.


популярное за неделю

Мнение

Смешно сквозь слезы
Смешно сквозь слезы Дмитрий Растаев
Покушение на интернет
Покушение на интернет Валерий Карбалевич
Война неизбежна?
Война неизбежна? Игорь Эйдман
Шкловские вандербильдихи
Шкловские вандербильдихи Ирина Халип