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Беларусь попала в топ стран с самыми красивыми невестами

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  • 11.05.2018, 9:23
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В рейтинг вошли восемь государств.

Западный интернет-портал WMNlife назвал восемь стран, где мужчинам лучше всего искать вторую половинку для создания семьи.

Беларусь в этом, довольно субъективном рейтинге заняла 5-е место.

Первые три позиции топ-8 заняли также бывшие советские республики - Украина, Эстония и Грузия. На 4-м месте разместилась Пуэрто-Рико, пишет thinktanks.by.

Ниже Беларуси оказались Литва, Босния и Хорватия.

К каждой стране, попавшей в топ, прилагается фотография местных красавиц и аннотация составителей.

«Еще одна восточноевропейская страна, полная красивых, но одиноких женщин, - это Беларусь. Поскольку число мужчин в ней значительно ниже, чем у женщин, вы можете легко найти там девушку», - считают составители рейтинга.


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