Джон Маккейн выступил против назначения Джины Хаспел директором ЦРУ 11.05.2018, 9:33

Джон Маккейн

Позиция Маккейна может повлиять на результаты голосования в Сенате.

Сенатор Джон Маккейн, проходящий курс лечения от рака в штате Аризона, выступил с заявлением по поводу номинации Джины Хаспел на пост директора ЦРУ, сообщает «Голос Америки».

По мнению сенатора-республиканца, который испытал на себе пытки в качестве военнопленного во Вьетнаме в начале 70-х, участие Джины Хаспел в программе использования ЦРУ секретных тюрем и применения насилия к заключенным, делает невозможным ее назначение на должность главы спецслужбы.

«Я считаю Джину Хаспел патриотом, любящим свою страну и посвятившим свою профессиональную жизнь службе и защите родины, – говорится в заявлении Маккейна. – Тем не менее, участие госпожи Хаспел в программе применения пыток, которые осуществляли американцы, мешает мне поддержать ее (кандидатуру). Ее отказ признать, что применение пыток является аморальным поступком, полностью дисквалифицирует ее кандидатуру».

Позиция Маккейна может повлиять на результаты голосования в Сенате. В настоящее время республиканцы имеют в верхней палате незначительное большинство – 51 республиканец против 49 демократов.

Напомним, что кандидатуру Джины Хаспел поддержал президент США Дональд Трамп.