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Сергей Пушков: Просто нужны более мастеровитые и опытные игроки

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  • 11.05.2018, 9:42
Сергей Пушков

Новый главный тренер хоккейной сборной оценил состояние команды.

Исполняющий обязанности главного тренера хоккейной сборной Беларуси Сергей Пушков прокомментировал pressball.by уход Дэйва Льюиса, а также посетовал на отсутствие в команде на чемпионате мира ряда игроков.

- Многие сейчас критикуют Льюиса. Это раздражает?

Для более точного ответа на этот вопрос, пожалуй, нужно быть игроком. Все-таки мы, тренерский штаб, немного с другой стороны находимся. Хотя сейчас работаем над одной задачей, которая стоит перед всеми нами. Ну а думать над тем, что уже произошло… Так случилось. Мы должны идти дальше. Это хоккейная жизнь — здесь всякое бывает.

Ребята прекрасно понимают, о выполнении какой задачи мы сегодня говорим. К сожалению, в сборной по разным причинам нет тех игроков, которых хотелось бы видеть. Окажись они в Копенгагене, состав стал бы более сбалансированным и сильным.

- Конкретизируете, кого именно имеете в виду?

- Думаю, все прекрасно знают фамилии этих игроков.

- И все-таки: пусть без фамилий, но чем они могли бы помочь?

- Все они — опытные игроки высокого уровня. Сейчас же у нас много молодых ребят, которые дебютируют на чемпионате мира.

- То есть в команде нарушен баланс опыта и молодости?

- Дело даже не в этом. Нам просто не хватает более мастеровитых и опытных игроков.


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