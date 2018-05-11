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В США опубликовали посты российской «фабрики троллей»

  • 11.05.2018, 9:59
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Инициатива принадлежит конгрессменам от Демократической партии.

Конгрессмены-демократы Комитета по разведке Палаты представителей США опубликовали копии проплаченных российским Агентством интернет-исследований (IRA) постов в Facebook, созданных с целью повлиять на американские президентские выборы в 2016 году.

Об этом сообщается на сайте комитета.

"Обвиняемые, выдавая себя за граждан США и создавая фальшивые страницы в социальных сетях, руководили группами, предназначенными для привлечения американской аудитории. Эти группы и страницы, на которых рассматривались спорные американские политические и социальные проблемы, ложно утверждали, что контролируются активистами США, когда, по сути, ими руководили обвиняемые", - говорится в заявлении Специального прокурора США Роберта Мюллера.

Ответчики также использовали аккаунты реальных граждан США, чтобы делать публикации со страниц организаций.

Представители Демократической партии США напоминают, что в январе 2017 года разведывательное сообщество пришло к выводу, что Россия вмешивалась в американские выборы, пытаясь способствовать победе Дональда Трампа и проигрышу Хиллари Клинтон.

Как отметил член комитета Адам Шифф во время открытого слушания в ноябре 2017 года, с участием представителей Facebook, Twitter и Google, русская деятельность в социальных сетях была направлена на раскол в США, разжигание беспорядков на почве ряда разногласий.

"Россияне сделали это, объединив фейковые аккаунты, страницы и сообщества, чтобы продвигать политизированный контент и видео, а также мобилизовать настоящих американцев подписывать онлайн-петиции и участвовать в митингах и протестах", - заявил он.

Как утверждается, всего было приобретено более 3,5 тысяч объявлений. Их увидело 11,4 миллионов американцев. Российской "фабрикой троллей" было создано 470 страниц в Facebook. Эти страницы, в свою очередь, создали 80 тысяч единиц контента, который распространили на более чем 126 млн американцев.

Всего опубликовано 3,5 тысячи платных объявлений за 2015-2017 годы.

В феврале Мюллер выдвинул обвинения 13 россиянам, которые работали в IRA - так называемой "фабрике троллей", и еще трем организациям во вмешательстве в выборы президента США.

Россиян обвиняют в сговоре с целью обмануть Соединенные Штаты. Кроме того, двух россиян из списка обвиняют в банковском мошенничестве, еще четырех - в краже личных данных других людей.


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