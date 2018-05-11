«Прессбол»: Льюис уехал из сборной на такси один, толком не попрощавшись с хоккеистами 11.05.2018, 10:30

Дэйв Льюис

Фото: kp.by

Журналист рассказал, как канадский специалист покидал сборную Беларуси.

Корреспондент "Прессбола" Вячеслав Федоренков в материале для газетного номера рассказал о расставании сборной Беларуси с главным тренером Дэйвом Льюисом:

- Как расставались с Дэйвом? Быстро. Официальные лица федерации настаивали, что полюбовно. Спортивный директор ФХРБ Владислав Клочков рассказал: "Никаких компенсаций, ни у кого друг к другу нет вопросов. Мы очень благодарны Льюису, он многое дал белорусскому хоккею.

Сейчас он сказал, что его время прошло, что ему 65 лет, у него внуки, и он хочет больше времени проводить с семьей". Однако совсем уже человеческим развод все же не получился. От объявления о принятом решении до отъезда Льюиса из расположения команды не прошло и шести часов.

В четыре утра — фактически посреди ночи — канадец выселился из номера в "Краун Плазе", где квартирует команда, и уехал в аэропорт Каструп, что всего в пяти километрах от отеля. Примечательно: уехал на такси и один, хотя по диспозиции его, говорят, должны были сопровождать представители административного штаба. Уехал — толком не попрощавшись с хоккеистами.

Впрочем, поспешность можно понять. И эмоциональную, и логистическую. В ночь отставки под рукой оказалась удобная цепочка авиарейсов, которая позволяла быстро достичь второй родины канадца — Детройта.