Победный рост тараканов на орбите Алексей Мельников

11.05.2018, 10:23

Алексей Мельников

Россия отстала не просто, она отстала навсегда.

По московской подземке катается «космический» поезд. Может быть, даже, не один. Он оформлен «Роскосмосом» или чем-то подобным, повествуя пассажирам о советских и российских победах в космосе.

Но поскольку никаких побед в космосе при Путине нет, то это – поезд-музей, повествующий о временах полувековой давности. С небольшими вкраплениями современных российских космических достижений, которые только подчеркивают убогость общих результатов, достигнутых путинской Россией в освоении космоса.

Вот, например, запись на стене поезда-музея о том, что российские ученые установили, — тараканы в космосе растут быстрее, чем на земле. Тоже, конечно, результат. Но как этот прорыв смотрится рядом с результатами США, например, при освоении Марса?

Как раз незадолго до различных российских торжеств, 5 мая 2018 года, НАСА запустила к Марсу новый аппарат – «Инсайт». Его задача, после посадки на красную планету – измерять тектоническую активность Марса.

Американская марсианская одиссея нового века впечатляет.

Марсоходы «Спирит» и «Оппортьюнити». Первый работал на поверхности Марса 6 лет – с 2004 по 2010 год, второй катит по Марсу 14 лет – до сегодняшнего дня.

Марсоход «Кьюриосити» начал свое путешествие по планете в 2012 году и продолжает его до сих пор.

А где же успехи России в изучении Марса в разгульные нулевые и провальные десятые путинские годы?

Когда в страну золотым дождем лились деньги от высоких цен на нефть и газ?

Ничего нет. Кроме фанфар о будущих успехах.

Вместо колес, мягко катящихся по Марсу – парадный лязг гусениц по Красной площади, по Крыму, по востоку Украины.

Вместо стартов ракет к Марсу, старт военных самолетов к Сирии.

И 18 марта граждане в России выбрали всё то же самое.

Причем большинство граждан России согласно опросу «Левада-центр» уверено, что наша страна – «лидер космической гонки».

Несчастные глупцы, отравленные помоями пропаганды!

Телеграм-канал СерпомПо пишет в страстной статье: «Людям бесконечно рассказывают об успехах СССР полувековой давности, в 60-70-е годы прошлого века, но не говорят правду о настоящем – Россия отстала в космосе на поколения».

Боюсь, что дела обстоят ещё хуже и здесь два последних провальных путинских десятилетия сыграли решающую роль.

Россия отстала в космосе не просто «на поколения», она отстала от Соединенных Штатов навсегда.

Алексей Мельников, livejournal.com