Экономист: Рост зарплат в стране ограничен политической системой 11.05.2018, 10:38

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Пока система не поменяется, ждать роста зарплат не надо.

«Брестская Газета» спросила экономистов, откуда взялась цифра 1 000 рублей средней зарплаты и к чему может привести искусственное повышение зарплат.

«Всегда есть какие-то сакральные цифры. 1 000 рублей — это такая сакральная цифра, у нас был период, когда средняя зарплата достигала [в эквиваленте] 500 долларов. Хочется опять зацепиться за эту вершину», — высказал «БГ» свои соображения по этому поводу экономист Лев Марголин.

В прошлом попытка искусственно приблизиться к зарплатам в 500 долларов заканчивалась глубоким провалом в экономике, валютным кризисом и последующим снижением зарплаты в валютном эквиваленте, напомнил старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. В декабре 2010 года средняя зарплата в Беларуси достигла 500 долларов, но в 2011-м последовал кризис, курс доллара вырос почти в три раза. Выше планки «500» мы поднялись и в декабре 2014-го, после чего произошла тридцатипроцентная девальвация. Понимания, что попытки накрутить зарплаты вредны, не последовало.

Сейчас белорусская экономика не может потянуть сумму 1 000 рублей, считает Марголин. Таких средних зарплат можно достичь, печатая пустые деньги. Но это приведет к росту инфляции и в последующем — к падению курса белорусского рубля. Пока Нацбанку удается вести жесткую монетарную политику, то есть не печатать лишние деньги, отметил экономист. Значит, есть надежда, что инфляция будет в разумных пределах.

Хотя это штука хитрая. По официальным данным, в 2017 году инфляция составила 4,6%. Но ее ведь можно считать по-разному. Чтобы оценить рост цен на товары и услуги, нужен определенный перечень товаров и услуг, которым пользуется большинство населения. «Наши органы статистики, как правило, корректируют список таким образом, что в каждую товарную группу попадают продукты, которые не сильно дорожают», — отметил Марголин. Поэтому у населения складывается ощущение, что цены выросли больше, чем говорит статистика.

Можно поднять планку зарплат и другим способом — повышать производительность труда. Но в Беларуси для этого недостаточно внутренних ресурсов, нужны внешние инвестиции, отметил Иосуб. Причем не разовые. Инвестиции должны идти потоком. Но, чтобы добиться такой ситуации, нужен другой инвестиционный климат, а это уже вопрос не экономический, а политэкономический.

Речь идет, например, о том, что частная собственность должна быть неприкосновенна, защищена перед независимым судом. Но положительной динамики по этим вопросам у нас нет, значит, неоткуда взяться и потоку иностранных инвесторов.

«У нас типичная авторитарная власть, основная задача которой — сохранение этой власти. Зачем власти независимый суд, при котором Лукашенко не может одним заявлением отобрать частную собственность?» — задался риторическим вопросом аналитик.

По его словам, там, где вопросы абсолютной власти и инвестиционного климата входят в противоречие, выбор делают в пользу власти, что влияет на зарплаты, которые получают белорусы. «Часто говорят: «Причем здесь политика?» Но можно проследить цепочку факторов — рост заплат белорусов строго ограничен нашей политической системой, — пояснил Иосуб. — И пока система не поменяется, ждать роста зарплат не надо», - подытожил экономист.