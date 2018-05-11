закрыть
11 мая 2018, пятница, 11:52
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Daily Telegraph: Иран в роли неудобного союзника Кремля

  • 11.05.2018, 10:45
  • 1,055

Патовая ситуация на Ближнем Востоке.

Обострение ситуации в Сирии после обмена ракетными ударами между Израилем и Ираном привлекло внимание многих британских изданий, пишет bbc.com.

Обозреватель Daily Telegraph Кон Кохлин напоминает, что после ввода войск в Сирию Москва стала союзником Ирана, хотя прочным этот союз назвать нельзя.

С одной стороны у России и Ирана - общая задача: сохранение у власти режима Башара Асада. Владимир Путин принял решение вмешаться в сирийский конфликт в 2014 году после того, как получил информацию от Корпуса стражей исламской революции о том, что режим Асада находится в шаге от свержения.

Такое развитие событий могло существенно отразиться на судьбе российских военных баз в Латакии и Тартусе, которые появились там еще в период холодной войны и закрепились благодаря стратегическому партнерству между Москвой и династией Асадов.

Поэтому Россия, оказывая поддержки режиму Асада, в первую очередь стремится оградить и сохранить свое военное присутствие в Сирии, пишет автор.

В свою очередь Иран хочет посредством связей с Дамаском усилить свое влияние в арабском мире. Помимо сохранения важного коридора для снабжения группировки "Хезболла" в Ливане, Иран воспользовался гражданской войной в Сирии, чтобы построить там постоянные военные базы.

Иран объясняет расширение своего военного вмешательства в Сирии необходимостью усиления борьбы с большим числом групп повстанцев, пытающихся свергнуть Асада. Однако факт того, что иранцы разместили там тысячи ракет средней и большой дальности говорит о том, что они ставят перед собой более зловещую цель - угрожать Израилю, отмечает Кохлин.

Непреклонное желание Ирана использовать союз с Асадом для создания нового фронта в давней конфронтации с еврейским государством стало причиной напряженности в отношениях Москвы и Тегерана. Кремль не заинтересован в провоцировании конфликта с Израилем.

Более того, у Путина сложились прекрасные отношения с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Москва даже не возражала против авиаударов Израиля по иранским позициям в Сирии, несмотря на то, что Россия и Иран, казалось бы, являются союзниками, которые выступают за общую идею на стороне режима Асада.

Теперь же, по сообщениям, Израиль заранее предупредил Москву о готовящихся авиаударах по иранцам, которые были нанесены в среду. До этого Иран нанес ракетный удар по оккупированным Израилем Голанским высотам со своих военных баз в Сирии.

Эта любопытная ситуация иллюстрирует противоречия между Россией и Ираном, появившиеся в предыдущем десятилетии. Тогда Россия обвинила Тегеран в предоставлении недостоверной информации относительно истинных масштабов своей ядерной программы. Поэтому любой союз между Россией и Ираном является лишь браком по расчету, а не стратегическим партнерством, полагает автор.

Лучше всего Россия могла бы обеспечить будущее своих военных баз в Сирии, убедив Иран прекратить свои агрессивные действия в отношении Израиля, считает Кохлин.


популярное за неделю

Мнение

Смешно сквозь слезы
Смешно сквозь слезы Дмитрий Растаев
Покушение на интернет
Покушение на интернет Валерий Карбалевич
Война неизбежна?
Война неизбежна? Игорь Эйдман
Шкловские вандербильдихи
Шкловские вандербильдихи Ирина Халип