Daily Telegraph: Иран в роли неудобного союзника Кремля 11.05.2018, 10:45

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Патовая ситуация на Ближнем Востоке.

Обострение ситуации в Сирии после обмена ракетными ударами между Израилем и Ираном привлекло внимание многих британских изданий, пишет bbc.com.

Обозреватель Daily Telegraph Кон Кохлин напоминает, что после ввода войск в Сирию Москва стала союзником Ирана, хотя прочным этот союз назвать нельзя.

С одной стороны у России и Ирана - общая задача: сохранение у власти режима Башара Асада. Владимир Путин принял решение вмешаться в сирийский конфликт в 2014 году после того, как получил информацию от Корпуса стражей исламской революции о том, что режим Асада находится в шаге от свержения.

Такое развитие событий могло существенно отразиться на судьбе российских военных баз в Латакии и Тартусе, которые появились там еще в период холодной войны и закрепились благодаря стратегическому партнерству между Москвой и династией Асадов.

Поэтому Россия, оказывая поддержки режиму Асада, в первую очередь стремится оградить и сохранить свое военное присутствие в Сирии, пишет автор.

В свою очередь Иран хочет посредством связей с Дамаском усилить свое влияние в арабском мире. Помимо сохранения важного коридора для снабжения группировки "Хезболла" в Ливане, Иран воспользовался гражданской войной в Сирии, чтобы построить там постоянные военные базы.

Иран объясняет расширение своего военного вмешательства в Сирии необходимостью усиления борьбы с большим числом групп повстанцев, пытающихся свергнуть Асада. Однако факт того, что иранцы разместили там тысячи ракет средней и большой дальности говорит о том, что они ставят перед собой более зловещую цель - угрожать Израилю, отмечает Кохлин.

Непреклонное желание Ирана использовать союз с Асадом для создания нового фронта в давней конфронтации с еврейским государством стало причиной напряженности в отношениях Москвы и Тегерана. Кремль не заинтересован в провоцировании конфликта с Израилем.

Более того, у Путина сложились прекрасные отношения с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Москва даже не возражала против авиаударов Израиля по иранским позициям в Сирии, несмотря на то, что Россия и Иран, казалось бы, являются союзниками, которые выступают за общую идею на стороне режима Асада.

Теперь же, по сообщениям, Израиль заранее предупредил Москву о готовящихся авиаударах по иранцам, которые были нанесены в среду. До этого Иран нанес ракетный удар по оккупированным Израилем Голанским высотам со своих военных баз в Сирии.

Эта любопытная ситуация иллюстрирует противоречия между Россией и Ираном, появившиеся в предыдущем десятилетии. Тогда Россия обвинила Тегеран в предоставлении недостоверной информации относительно истинных масштабов своей ядерной программы. Поэтому любой союз между Россией и Ираном является лишь браком по расчету, а не стратегическим партнерством, полагает автор.

Лучше всего Россия могла бы обеспечить будущее своих военных баз в Сирии, убедив Иран прекратить свои агрессивные действия в отношении Израиля, считает Кохлин.