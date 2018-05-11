Ученые выяснили, почему летучие мыши не сталкиваются друг с другом в темноте 11.05.2018, 10:47

До сих пор было известно только о специальном локаторе у животных.

Японские ученые изучили поведение летучих мышей и выяснили, каким образом им удается избегать столкновения друг с другом во время полетов в стае в условиях полной темноты внутри пещеры, пишет «Популярная механика».

До сих пор было известно только, что у этих животных имеется своего рода встроенный локатор, помогающий им ориентироваться ночью и в замкнутых пространствах, однако как именно работает этот механизм при большом скоплении особей понятно не было.

В ходе эксперимента ученые установили на крылья летучим мышам миниатюрные микрофоны. Как оказалось, находясь в одиночестве, мыши испускают звуки одной частоты, но при нахождении в группе каждая особь «говорит» на своей частоте.

Это помогает им избежать эффекта «коктейльной вечеринки», когда толпа одновременно разговаривает в одном месте и шум сливается в один поток, сильно давящий на барабанные перепонки. В силу своих природных особенностей летучие мыши, в отличие от людей, не теряют самообладание и сохраняют способность ориентироваться в пространстве за счет звуковых сигналов.

По мнению ученых, подобные механизмы взаимодействия в группе можно будет использовать в будущем в робототехнике. «Физиология поведения этих животных должна помочь при разработке андроидов и обучению их избегать столкновений друг с другом», — отметил один из участников проекта Сидзуко Хирю.