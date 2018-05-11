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Задолженность белорусов за ЖКХ растет, как снежный ком

  • 11.05.2018, 10:59

Главная причина – в жилищной политике ведомства.

В то время, как на самом высоком уровне признается, что «коммуналка» у нас насчитывается от балды, пожалуй, единственное, что коммунальщики все-таки способны подсчитать – это размер задолженности белорусов перед ними. Согласно официальной статистике, эта цифра растет буквально, как снежный ком. И тем более – провоцирует новые задолженности, пишет сайт телеканала «Белсат».

«Коммуналка» падает в долговую пропасть. Согласно порталу коммунальной грамотности, только за три месяца этого года общая сумма неуплаты гражданами за услуги ЖКХ выросла почти на 15,5 % и составила в общей сложности около 155-ти миллионов рублей. Всего же рост задолженности за последний год составил неполные 36 миллионов рублей.

Рост задолженности населения за услуги ЖКХ:

Январь-март 2017 BR 119,2 МЛН

Январь-март 2018 BR 154,9 МЛН

«Вряд ли кто-то из сегодняшних экспертов с точностью до процента скажет, сколько же мы платим. И я думаю, что это не случайно. Потому что у нас существует реальная монополия государства на оказание услуг, оценку их качества и ценовой политики. Монополия в начале года закладывает через тарифы свои потери, которые она забирает из республиканского бюджета по итогам финансового года. Поэтому сколько бы мы ни платили, мы все равно будем виноваты», – говорит Владимир Новосяд из ИПУ «Эффективное управление зданиями».

В итоге же, растут и задолженности собственно коммунальщиков, которые, чтобы выплатить себе зарплаты, а также компенсировать другие расходы только в первом квартале в этом году вынужденно набрали кредитов более, чем на 77 миллионов рублей. (BR 177,2 МЛН).

«Главная причина в первую очередь – в жилищной политике, которую сегодня ведет собственно сама отрасль. Она заинтересована в том, чтобы мы были у нее постоянно виноваты. А если мы будем перед ней постоянно виноваты, она сможет все больше влезать в бюджет», – отмечает Владимир Новосяд из ИПУ «Эффективное управление зданиями».

Выход, по мнению эксперта – в создании на базе приватизированного жилья, которое у нас составляет целых 94%, юридических лиц – товариществ собственников. То есть дать возможность людям платить за реально потребляемое, а не по начисленным кем-то «от балды» тарифам.

Между тем борются с задолженностью населения перед коммунальщиками власти устаревшими методами. Прежде всего, как раз из-за роста тарифов. По расчетам правительства, уже летом в этом году это должно привести к тому, что мы будем оплачивать 100% всех основных услуг ЖКХ, кроме тепловой энергии.

Второй путь – плеть. Уже с начала следующего года граждане, которые попадут под действие Декрета №1, более известного как обновленного Декрета о тунеядцах, будут полностью оплачивать горячую воду, а с октября – газ и тепло.

«Неужели «тунеядцы» смогут перекрыть – а их всего, как мы знаем, 3-5 процентов, согласно статистике – те огромные задолженности, которые имеет «нормальный» гражданин с доходом и работой по жилищно-коммунальному хозяйству? Да нет! Кроме социальной напряженности ничего это не решит!» – говорит Владимир Новосяд.

И путь третий, с которого, кстати, следовало бы начинать – это экономия. Затраты на услуги ЖКХ за первый квартал в этом году сократились на 5,5% – при запланированных 5% в рамках госпрограммы «Комфортное жилье и благоприятная среда».


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