Neue Zürcher Zeitung: Путин скрывает, насколько его власть хрупка 1 11.05.2018, 11:08

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Четвертый срок правления вполне реально может стать последним.

Президент России Владимир Путин приступил к своему четвертому сроку. Он может стать последним, и это бросило тень на его инаугурацию, пишет журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Маркус Акерет.

Путин не царь, он охотно позиционирует себя как народного правителя. Однако инаугурация основывается на церемонии восшествия на престол царей. И когда на выходных протестующие сравнивали Путина с царем, являющимся более или менее непогрешимым правителем по милости Божией, то делали это, вероятно, из-за его абсолютистской власти. У Путина таковой нет, однако Кремль и не сопротивляется созданию такого впечатления, чтобы укрепить свое господство. Сравнения с прошлым вызывает и долгое время правления Путина, рассуждает журналист.

За годы своего правления Путину не удалось укрепить доверие населения к государству и его структурам - администрации, органам безопасности, юстиции. Оно столь же низкое, как в советские и царские времена. Единственным человеком, который считается более-менее безукоризненным и достойным доверия, является сам Путин. Это делает государство слабее, чем оно показывает себя остальным - собственному населению и другим странам.

В свете кажущейся великой победы Путина на выборах, а также того, с какой легкостью подавляются уличные протесты, может показаться, что для системы Путина нет большой опасности. Однако тот факт, что демонстрантов разгоняют почти с помощью военных и гонят в руки полиции, что митинги запрещаются и почти ежедневно где-то в России выносят приговор интернет-пользователю, который распространял в соцсетях неугодные высказывания, говорит лишь о мнимой стабильности, отмечает Акерет.

Социальные проблемы в последние годы возросли, в том числе как следствие западных санкций, экономического кризиса и как результат внешней политики, которая якобы не зависит ни от кого в мире.

Мнимый успех Путина на международной арене является эфемерным, потому что до сегодняшнего дня он основывался на эскалации. Негативные последствия становятся более ощутимыми, в то время как положить конец внешнеполитическим авантюрам в Украине и в Сирии тяжело. Для этого, а также для экономической и политической модернизации России необходимо сотрудничество с Западом. Инсценировка власти в Кремле лишь скрывает то, что она получена взаймы, пишет журналист в заключение.