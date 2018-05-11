Китайцу вернули забытый в баре чемодан c деньгами 11.05.2018, 11:11

Житель Китая нес этот чемодан девушке, чтобы скрасить решение о расставании.

В китайском городе Ханчжоу, провинция Чжэцзян, полиция вернула владельцу забытый в баре чемодан с деньгами, который он принес бывшей девушке, чтобы оплатить расставание с ней. Об этом сообщает издание Global Times (перевод – lenta.ru).

Молодой человек из состоятельной семьи, работающий в сфере IT, пришел в бар, чтобы договориться с бывшей девушкой о плате за разрыв отношений. Он заявил, что у него с собой только два миллиона юаней (19,4 миллиона рублей), оставил чемодан с деньгами и ушел. Сумма не удовлетворила девушку, которая рассчитывала получить на несколько миллионов юаней больше. Она не прикоснулась к чемодану и тоже ушла. «Потом я позвонила ему и сказала, что не взяла деньги, пусть сам их забирает», — рассказывает она.

На следующее утро сотрудники бара обнаружили оставленный чемодан с купюрами и вызвали полицию. Правоохранительным органам удалось установить, кому он мог принадлежать. Возвращая деньги, сотрудник полиции посоветовал молодому человеку в будущем быть осмотрительнее с такими крупными суммами. «Два миллиона разве крупная?» — поинтересовался в ответ тот.

В Китае существует обычай, позволяющий девушке претендовать на плату за расставание («фэньшоу фэй») или эмоциональную компенсацию («ганьцин пэйчан») в случае разрыва отношений с молодым человеком, которому она, по ее мнению, отдала лучшие годы. Встречается и обратная ситуация, когда деньги требует мужчина. Иногда такие споры доходят до суда. В 2008 году, по сообщению Forbes, пекинский суд обязал мужчину выплатить бывшей девушке 30 тысяч юаней (291 тысяча рублей). В провинции Аньхой суд, рассматривавший жалобу женщины, требовавшей за расставание 100 тысяч юаней (970 тысяч рублей), заключил, что законов, предписывающих платить именно такую сумму, нет.

В марте сообщалось, что родственники жителя китайской провинций Шаньси были поражены, что родители его украинской невесты не потребовали за нее выкуп. В Китае родственники невесты, как правило, требуют за согласие на брак 200 тысяч юаней (1,8 миллиона рублей) и квартиру.