Новогрудские власти отказались от улицы Бориса Кита 1 11.05.2018, 11:27

Борис Кит

Чиновники отказываются чтить память славного земляка.

«Переименовать улицу в честь белорусского ученого Бориса Кита в Новогрудском районном в исполнительном комитете считают нецелесообразным делом», - так пишет председатель исполкома Анатолий Маркевич в ответе на петицию, которая собрала почти полтысячи подписей, сообщает «Радыё Свабода».

«Переименование улиц влечет за собой замену паспортов граждан, проживающих на этой улице, технических паспортов и других документов, требующих определенных материальных затрат», - утверждает Анатолий Маркевич.

На самом деле, гражданам при изменении названия улицы не надо менять паспорта, а только поставить новую печать о регистрации по месту жительства.

Маркевич вспоминает, что память о Борисе Ките cохраняется в городе иным образом: ученый назван почетным гражданином города, его имя внесено в Книгу славы Новогрудского района, в школе № 1 есть музей Бориса Кита, 19 лет подряд проходит интеллектуальный турнир его имени.

В петиции упоминали о звании почетного гражданина - назвать в его честь улицу предлагали, чтобы «показать, что Новогрудок будет всегда помнить своего знаменитого сына».

Переименовать предлагали одну из центральных улиц - она наилучшим образом подходит для этого, писали в петиции, улица Советская.

Месяц назад Министерство культуры Беларуси отказало «Таварыству беларускай мовы» в увековечении Бориса Кита на государственном уровне. Отказ была аргументирован тем же: уже чтим в виде званий и музейных экспозиций.

Тем временем в Барановичах начали сбор подписей за придание тамошнему университету имени Бориса Кита: таким образом хотят подчеркнуть важность его личности в истории Барановичского края, где в 1930-1940-е годы Кит был причастен к открытию многих белорусских школ.

Борис Кит родился 6 апреля 1910 года в Санкт-Петербурге в семье белоруса. После революции уехал на родину отца в деревню Огородники Кореличского района, окончил Новогрудскую белорусскую гимназию, Вильнюсский университет. По образованию был учителем, бывший директор Виленской и Новогрудской гимназий. После войны эмигрировал в США.

Борис Кит - американский ученый, который сделал значительный вклад в мировую астронавтики.

Работал в различных компаниях, участвовал в американских проектах подготовки к полетам в космос, исследовал космические программы СССР.

Профессор, доктор философии в области математики, академик Международной академии астронавтики, многих других международных и национальных академий и объединений.

Является соавтором учебника по ракетному топливу Rocket Propellant Handbook (1960, в соавторстве), которым до сих пор пользуются в американских университетах.

Борис Кит ушел из жизни 1 февраля в Франкфурте-на-Майне на 108-м году жизни.