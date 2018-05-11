Кремль «нацелился» на консула Литвы в Калининграде 11.05.2018, 11:42

Бронюс Макаускас

Фото: vydunodraugija.lt

Российская пропаганда обвинила политика в попытке «присвоить» Калининградскую область.

Консул Литвы Бронюс Макаускас в Калиниграде стал жертвой прокремлевской пропаганды. Макаускаса обвинили в попытке переписать историю и «присвоить» Калининградскую область. МИД РФ уже послал ноту Литве с просьбой отозвать Макаускаса. Эту информацию подтверждает и МИД Литвы. Почему консул оказался в центре информационной войны? На вопросы Сharter97.org отвечает литовский политический обозреватель и журналист Вайдас Салджюнас.

- Почему, по вашему мнению, литовский дипломат стал целью кампании, в которой его пытаются очернить?

- Достоверной информации у меня нет, но я предполагаю, что он попросту им надоел, впрочем, очевидно, что они целятся не столько в консула, сколько в саму миссию литовского диппредставительства, в исторические факты, которые произошли во время Второй мировой войны, в то, как сложились судьбы живших в Калиниградской области немцев и литовцев.

- Какие цели могут преследовать авторы скандала?

- Месть, демонстрация своих амбиций, принижение попыток соседних стран открыто говорить о наболевшем и пытаться установить диалог на других, не установленных Кремлем условиях.

- В чем обвиняют Макаускаса?

- Консула обвиняют во всем: от вождения в нетрезвом виде (нет доказательств) до организации «пропагандистских мероприятий», во время которых очерняется Советский Союз (которого уже нет почти два десятка лет), пропагандируется «реваншизм», «покушение» на территории Калининграда. (Жителей города Советска «шокировало», что Литовское консульство финансировало выставку «Тильже во время Второй мировой войны» об истории Советска, который прежде назывался Тильже - ред.).

- Почему эта кампания началась именно сейчас?

- После того, как из Литвы были высланы российские дипломаты (в знак солидарности с Великобританией, по делу отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, за которыми, по словам Лондона, стоит Кремль - ред.), для Кремля появилась очень удобный повод для мести и уколов в любое место, где у Литвы и России общие интересы – например, транзит футбольных болельщиков, транзит грузов. Таким образом Россия усложняет работу консульского представительства и перекладывает вину в этом на литовцев.