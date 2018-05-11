закрыть
11 мая 2018, пятница, 11:51
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Два минских врача создали приложение для безопасного загара

  • 11.05.2018, 11:47

Для одних пользователей это косметическое решение, для других — профилактика заболеваний.

По образованию Константин Шмелев и Павел Чехов — врачи профилактической медицины. Они обучились дополнительно программированию и выпустили свой первый проект — приложение HealthySun, которое помогает человеку определить оптимальное время нахождения на солнце и не сгореть, пишет dev.by.

Для одних пользователей это удобное косметическое решение, для других — профилактика заболеваний кожи.

Основная аудитория приложения — в США, Австралии и Новой Зеландии. В Штатах традиционно высок интерес к ЗОЖ-приложениям, а островным странам доставляет проблем озоновая дыра, поэтому палящее солнце для местных жителей — насущный вопрос. Белорусы тоже могут скачать приложение, но, как рассказывают Константин и Павел, даже во время путешествий люди почему-то предпочитают сгореть на солнце.

Приложение ребята выпускали своими силами. Собственных средств хватило для разработки продукта под iOS. Сейчас проект ищет инвестиции не только под другие системы, но и чтобы сделать из приложения персонализированного помощника, который бы обрабатывал данные и выдавал рекомендации.

О большой прибыли парни не помышляют. Сейчас они монетизируют приложение, чтобы элементарно окупить затраты.

— Это нишевое приложение. Люди, которым оно нужно, пользуются и будут пользоваться. Нам пишут отзывы, задают вопросы. Станет ли это массовым продуктом? Нет! Но он и не планировался как массовый, — подытожил один из основателей проекта Константин Шмелёв.


популярное за неделю

Мнение

Смешно сквозь слезы
Смешно сквозь слезы Дмитрий Растаев
Покушение на интернет
Покушение на интернет Валерий Карбалевич
Война неизбежна?
Война неизбежна? Игорь Эйдман
Шкловские вандербильдихи
Шкловские вандербильдихи Ирина Халип