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Названы самые богатые британские музыканты

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  • 11.05.2018, 12:07

Также составлен отдельный список успешных артистов до 30 лет.

Портал NME составил рейтинг самых богатых музыкантов Великобритании.

Лидером перечня оказался сооснователь группы The Beatles Пол Маккартни вместе с женой Нэнси Шевелл. Их совместное состояние - 1,1 миллиарда долларов.

Вторую позицию занимает композитор Эндрю Ллойд Уэббер, заработавший миллиард долларов. А замыкает тройку лидеров группа U2 с 772 миллионами долларов.

Также был составлен отдельный список для артистов до 30 лет. Лидировала в нем исполнительница Адель, чье состояние - 190 миллионов долларов. В ТОП-3 также вошли Эд Ширан (108 миллионов) и Гарри Стайлс (67 миллионов).


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