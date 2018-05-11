Помпео начнет переговоры с союзниками по вопросу об Иране 11.05.2018, 12:06

Майк Помпео

США рассчитывают вынудить Тегеран вернуться за стол переговоров.

Государственный секретарь США Майк Помпео в ближайшее время начнет серию переговоров с целью убедить союзников в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии оказать давление на Иран, чтобы тот вернулся к обсуждению своих ядерной и ракетной программ, сообщает «Голос Америки».

Об этом сообщают представители правительства США.

Неясно, согласятся ли союзники, и в первую очередь сам Иран, возобновить полноценные переговоры после того, как США вышли из заключенного в 2015 году соглашения, отрекшись от своих обязательств по этой исторической договоренности.

США надеются, что Иран будет вынужден вернуться за стол переговоров под давлением возобновленных американских санкций и угрозой новых. Санкции могут повлечь за собой штрафные меры для европейских и других компаний, ведущих дела с Ираном, и, вероятно, губительно скажутся на иранской экономике, построенной вокруг нефти.

Как пояснил высокопоставленный представитель Госдепартамента, с тех пор, как президент Трамп во вторник объявил о выходе из соглашения, США уже ведут переговоры с Великобританией, Францией и Германией, а также Японией, Ираком и Израилем.

«Мы постараемся действовать в глобальном масштабе и провести переговоры со своими партнерами по всему миру, разделяющими наши интересы. Это первая стадия», – пояснил источник, комментируя планы Помпео и главного переговорщика по Ирану Брайана Хука.

«До того, как мы начнем переговоры с Ираном, предстоит еще несколько стадий», – добавил он, пояснив, что переговоры будут посвящены оказанию давления на Ирана «конструктивным путем, который будет способствовать возвращению Ирана за стол переговоров».

Вашингтон предусмотрел трехмесячную отсрочку для компаний и стран, сотрудничающих с Ираном, чтобы они смогли свернуть свои дела в этой стране, в том числе сократить закупки иранской нефти.

Хотя компании могут запрашивать у министерства юстиции США лицензии на продолжение работы в Иране и по окончании этого срока, угроза американских санкций скорее всего заставит их уйти, считают эксперты.

Иранский министр нефтяной промышленности Биджан Зангане заявил, что решение Вашингтона выйти из соглашения не отразится на экспорте нефти.

Однако министерство финансов США в сотрудничестве с ОАЭ в четверг уже перекрыл потоки средств на счета иранского Корпуса стражей Исламской революции через дубайские подставные компании, имеющие доступ к долларам США.

Компании также будут оценивать риск воздействия вторичных санкций, которые затронут различные сектора иранской экономики, в том числе энергетику, нефтепродукты, транспортные услуги, финансовую и банковскую сферы.

«Конечная цель – достичь момента, когда мы начнем переговоры с Ираном и будем обсуждать новое соглашение, но не думаю, что мы уже достигли этого момента или достигнем его в ближайшем будущем, – отметил представитель Госдепартамента. – Конечная цель – проделать подготовительную работу, чтобы вернуть всех за стол переговоров и заключить новое соглашение».

Помощник госсекретаря по делам Ближнего Востока Эндрю Пик признал, что у США есть некоторые «разногласия в области дипломатической тактики», однако выразил уверенность, что их удастся преодолеть. «В этом вопросе мы упрашиваем, призываем и настаиваем, что оказалось эффективным подходом», – добавил он.