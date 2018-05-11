Эстафета протеста «Матерей 328» перешла в Лиду 1 11.05.2018, 12:08

Людмила Лапко

Лидчанки присоединяются к бессрочной голодовке.

Активистки движения «Матери 328», которые голодали в Пуховичском районе, заявили «Радыё Свабода», что сегодня, 11 мая, начали выход из голодовки «вследствие физического состояния». Их акция протеста продолжалась 15 дней.

«Это сложнее, чем мы думали, и поэтому должны остановиться, чтобы сохранить здоровье. Вторая причина - эстафета голодовки перешла в Лиду; хорошо, что нашлись те, кто нас там подержал, а мы можем восстановить силы. Если понадобится, мы восстановим голодовку», - сказала активистка движения Матери 328» Марина.

Лидер движения «Матери 328» Лариса Жигарь в Гродно также из-за состояния здоровья сегодня начала выходить из голодовки.

«Завтра поеду в Лиду, буду поддерживать голодающую Людмилу Лапко, к которой присоединится еще одна женщина. Я готова после возобновить голодовку, но 18-го у меня свидание с сыном в колонии, нужно быть в более нормальной физической форме, поэтому должна остановиться. Но мы не снимаем общих требований и продолжаем борьбу, хотя и другими методами», - сказала лидер движения «Матери 328» Лариса Жигарь.

Тем временем Людмила Лапко из Лиды продолжает голодовку вторые сутки.

Она рассказала, что после первых суток физически пока чувствует себя нормально. Говорит, что готовилась к голодовке, а поэтому пока никаких последствий не чувствует:

«Трудно только морально, потому что все время думаю об этом, - говорит Людмила. - Особенно после вчерашней беседы в райисполкоме стало обидно, так как власти считают, что мы чуть ли не боремся за легализацию наркотиков. Мы же так много об этом объясняли, в прессе опубликована наша позиция по этому поводу, а власти не хотят об этом слышать и понимать»

Вчера к Лапко приходили подруги, которые ее морально поддерживают, у некоторых также дети отбывают наказание по статье 328.

«Сидели со мной почти до 10 вечера, обо всем говорили. Все живут в муках, никто не знает покоя. Сегодня вечером на выходные к голодовке присоединится Елена Миколаюк, ее сын также отбывает наказание по статье 328», - рассказала Людмила Лапко.