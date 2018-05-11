Сейм Польши проголосовал за снижение зарплат депутатов

Сейм Польши проголосовал за снижение зарплат депутатов3
- 11.05.2018, 12:10
Закон позволит экономить ежегодно более 3 миллионов евро бюджетных средств.
Сейм Польши проголосовал за законопроект, который предусматривает снижение зарплаты депутатов и сенаторов на 20%.
Об этом сообщает RMF24.
За законопроект проголосовали 240 депутатов, против – 2, 5 воздержались. Оппозиция не принимала участия в голосовании.
Закон предусматривает, что зарплата парламентариев будет составлять 80% оклада заместителя государственного секретаря.
На прежнем уровне останутся суммы, предназначенные на покрытие расходов депутатов, связанных с исполнением обязанностей на территории страны. Эти расходы будут составлять 25% оклада заместителя госсекретаря.
Как отмечается, закон позволит экономить ежегодно около 13 млн злотых (более 3 млн евро) бюджетных средств.
Законопроект о снижении зарплат депутатам подготовила правящая партия Польши «Право и справедливость».