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Сейм Польши проголосовал за снижение зарплат депутатов

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  • 11.05.2018, 12:10

Закон позволит экономить ежегодно более 3 миллионов евро бюджетных средств.

Сейм Польши проголосовал за законопроект, который предусматривает снижение зарплаты депутатов и сенаторов на 20%.

Об этом сообщает RMF24.

За законопроект проголосовали 240 депутатов, против – 2, 5 воздержались. Оппозиция не принимала участия в голосовании.

Закон предусматривает, что зарплата парламентариев будет составлять 80% оклада заместителя государственного секретаря.

На прежнем уровне останутся суммы, предназначенные на покрытие расходов депутатов, связанных с исполнением обязанностей на территории страны. Эти расходы будут составлять 25% оклада заместителя госсекретаря.

Как отмечается, закон позволит экономить ежегодно около 13 млн злотых (более 3 млн евро) бюджетных средств.

Законопроект о снижении зарплат депутатам подготовила правящая партия Польши «Право и справедливость».


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