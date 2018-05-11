Льюис об отставке: Обсудим все через пару недель 6 11.05.2018, 12:22

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Дэйв Льюис

Экс-главный тренер сборной Беларуси не хочет говорить о своей отставке.

Бывший главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис в беседе с журналистом «Прессбола» Вячеславом Федоренковым попросил отложить беседу по поводу его ухода из сборной по ходу чемпионата мира после трех поражений подряд.

«Сейчас говорить ни о чем не готов, давайте обсудим все через пару недель – когда закончится чемпионат и улягутся страсти», – сказал Льюис.

Напомним, в настоящее время и.о главного тренера сборной Беларуси назначен Сергей Пушков. Помогает ему Михаил Захаров.

Еще один ассистент Льюиса на ЧМ-2018 Андрей Мезин покинул расположение национальной команды в Дании после отставки канадского специалиста.