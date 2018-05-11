Алесь Левчук: То, что происходит в стране, напоминает «Санта-Барбару» 2 11.05.2018, 12:28

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Алесь Левчук

Независимого журналиста снова оштрафовали по делу, прежнее решение по которому областной суд отменил.

Судья Московского района Бреста Раиса Лобачевская признала члена ОО «БАЖ» Алеся Левчука виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 22.9 КоАП и оштрафовала на 25 базовых величин (612,5 рубля), сообщает baj.by.

Основанием для наказания явилось то, что 3 января 2018 года Александр Левчук «незаконно изготовил и распространил продукцию средств массовой информации». Согласно выводам суда, в этот день Левчук, не имея аккредитации в качестве журналиста иностранного СМИ, брал интервью у граждан на улице Шевченко в Бресте, после чего разместил публикацию на сайте спутникового телеканала «Белсат».

Административной протокол по этому делу был составлен сотрудником Московского РОВД Бреста Романом Трофимуком, а судья Роман Корбан наказал члена ОО «БАЖ» штрафом в размере 25 базовых величин.

Позже Алесь Левчук обжаловал приговор в Брестском областном суде. И областной суд отменил решение суда первой инстанции. В итоге дело независимого журналиста снова попала в суд Московского района, где Левчука наказал уже другой судья.

Следует заметить, что в обоих случаях суд происходил без участия журналиста. Если на первое судебное заседание Алеся Левчука в последний момент вызвали с помощью sms-сообщения (попасть на рассмотрение своего дела члена ОО «БАЖ» не успел), то на повторный суд приглашение пришло уже через Viber.

«То, что происходит, напоминает какой-то сериал наподобие «Санта Барбары», - рассказал Александр Левчук службе мониторинга ОО «Белорусская ассоциация журналистов». - Сотрудник милиции Роман Трофимук подделывает протокол, меня ненадлежащим образом вызывают в суд, но все равно делают виноватым. И, даже несмотря на то, что областной суд отменяет это решение, спустя пять месяцев после появления сюжета на «Белсате», меня опять штрафуют».

По словам журналиста, он будет снова обращаться областной суд с кассационной жалобой по поводу нового решения.