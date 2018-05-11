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Эксперт рассказал, какой ракетой был уничтожен российский «Панцирь» в Сирии

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  • 11.05.2018, 12:37
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иллюстрационное фото

Стало известно, почему ЗРПК не смог отразить перехватить израильскую ракету.

Пресс-служба армии Израиля опубликовала видео уничтожения ракетой Spike NLOS зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь С-1». Почему комплекс не смог отразить налет израильской ракеты, рассказал «Взгляду» директор российского Центра анализа стратегий и технологий (АСТ) Константин Макиенко.

По его словам, сирийский ЗРПК «Панцирь-С1» не смог отразить удар противотанковой ракеты Spikе, потому что не приспособлен для защиты от таких ракет. Кроме того, эксперт не исключил и человеческий фактор.

Ракеты Spike NLOS с дальностью 25 км может принимать только один из наиболее секретных образцов техники Израиля — пусковая установка Pereh. Израильская военная цензура только три года назад окончательно сняла запрет на публикацию фотографий этого оружия.

Фото: fresh.co.il

К слову, внешний вид «Пэре» является во многом бутафорией и призван ввести противника в заблуждение: ствол сделан из легкого металла и не предназначен для ведения огня, проще говоря — это обманка.

Населенный пункт Хан-Арнаба, близ которого был уничтожен «Панцирь», находится на границе с контролируемыми Израилем Голанскими высотами. Поэтому Pereh вполне мог достать ЗРПК.

Бывший командующий 4-й воздушной армией ВВС и ПВО России генерал-лейтенант Валерий Горбенко не исключил вариант уничтожения «Панциря С1» из-за того, что ЗРПК просто не был приведен в боевую готовность и в нем не было расчета.

В этом случае уничтожение комплекса вполне могут записать на свой счет пилоты F-15 и F-16, участвовавшие в налете на Сирию. В пользу версии Валерия Горбатенко говорит тот факт, что на кадрах видео хорошо заметно, как сирийский офицер бежит к машине и подбегает как раз к подлету ракеты.


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