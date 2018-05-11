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Высчитана цена биткоина к концу 2019 года

  • 11.05.2018, 12:43
  • 1,006
Фото: Getty Images

Расчеты аналитиков основаны на динамике добычи криптовалюты.

Аналитическое агентство Fundstrat Global Advisors LLC опубликовало отчет о динамике индустрии биткоин-майнинга. Эксперты организации пришли к выводу, что точка безубыточности майнинга является долгосрочным и надежным уровнем поддержки для цены первой криптовалюты, пишет forklog.com.

Так, траектория роста майнинговой инфраструктуры, по мнению аналитиков, позволяет приблизительно определить цену биткоина в конце 2019 года — $36 000, что в 1,8 раза больше вероятной точки безубыточности в тот момент.

В Fundstrat убеждены, что цена биткоина закрепится в районе $36 000 после колебаний в диапазоне от $20 000 до $64 000. Расчеты аналитиков основаны на динамике хешрейта.

Представители агентства также добавили, что рост тарифов на электричество постепенно замедляется, а майнинговое оборудование совершенствует эффективность, что благоприятно влияет на индустрию в целом.


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