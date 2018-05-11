Высчитана цена биткоина к концу 2019 года
- 11.05.2018, 12:43
- 1,006
Расчеты аналитиков основаны на динамике добычи криптовалюты.
Аналитическое агентство Fundstrat Global Advisors LLC опубликовало отчет о динамике индустрии биткоин-майнинга. Эксперты организации пришли к выводу, что точка безубыточности майнинга является долгосрочным и надежным уровнем поддержки для цены первой криптовалюты, пишет forklog.com.
Так, траектория роста майнинговой инфраструктуры, по мнению аналитиков, позволяет приблизительно определить цену биткоина в конце 2019 года — $36 000, что в 1,8 раза больше вероятной точки безубыточности в тот момент.
CRYPTO: Our quant/data scientist @fundstratQuant publishing #bitcoin mining white paper. Crypto mining economics lead/explain $BTC price—suggests $39,000 per bitcoin by YE19. key takeaways below... pic.twitter.com/f5ZQ4py3jS— Thomas Lee (@fundstrat) 10 мая 2018 г.
В Fundstrat убеждены, что цена биткоина закрепится в районе $36 000 после колебаний в диапазоне от $20 000 до $64 000. Расчеты аналитиков основаны на динамике хешрейта.
Представители агентства также добавили, что рост тарифов на электричество постепенно замедляется, а майнинговое оборудование совершенствует эффективность, что благоприятно влияет на индустрию в целом.