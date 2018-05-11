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Погода на выходные: температура вернется к климатической норме

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  • 11.05.2018, 12:47
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12 мая погоду в Беларуси еще будет определять антициклон.

Начало мая порадовало нас теплом и солнцем. Средняя за первую декаду мая температура воздуха оказалась на 4−7°С выше среднемноголетних значений и вполне соответствовала середине лета, а в начале месяца были обновлены абсолютные максимумы температуры для этих дней. Но в конце недели погода начнет меняться, и на следующей неделе ожидается неустойчивая погода с температурным фоном, близким к климатической норме, сообщает Белгидромет.

12 мая погоду в Беларуси еще будет определять антициклон. Ожидается малооблачная без осадков погода. Температура воздуха минимальная ночью составит +4...10°С, максимальная температура днем +19...24°С.

В воскресенье под влиянием атмосферных фронтов ночью в юго-восточных районах, а днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха минимальная ночью составит +6...12°С, максимальная днем будет находиться в пределах от +16°С по юго-востоку до +24°С по северо-западу страны.

В понедельник, 14 мая, ожидается неустойчивая погода, ночью в отдельных районах, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Температура воздуха минимальная ночью +6...11°С, максимальная температура днем составит от +15°С по юго-востоку до +22°С по северо-западу страны.


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