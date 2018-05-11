ЕС выделит €130 тысяч на машины для белорусских пограничных собак 8 11.05.2018, 12:57

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Деньги получит Минская центральная таможня.

Грантовый контракт по проекту международной технической помощи "Усиление возможностей кинологической службы таможенных ведомств Республики Беларусь и Республики Польша" подписан между Минской центральной таможней и Министерством инвестиций и экономического развития Польши от лица ЕС.

Такая информация размещена на сайте Государственного таможенного комитета, сообщает БелТА.

Ведущим бенефициаром проекта выступает Минская центральная таможня.

Проект будет реализован совместно с налоговой администрацией Белостока. Общий вклад ЕС составит около 220 тыс. евро, из которых для Беларуси - около 130 тыс. евро.

Реализация проекта направлена на борьбу с организованной преступностью, недопущение криминальной деятельности и перемещения через границу контрабандных либо ограниченных товаров. Повышение мобильности сотрудников кинологических служб позволит с большей эффективностью осуществлять таможенный контроль, особенно в части перемещения запрещенных товаров.

С этой целью будет организовано обучение для сотрудников кинологических служб Беларуси и Польши, а также закуплены специальные транспортные средства для перемещения служебных собак. В настоящее время ведется работа по подготовке документов на регистрацию проекта международной технической помощи, после которой начнется его реализация.