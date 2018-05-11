Конгрессмен Шифф: Россия использовала соцсети как оружие 1 11.05.2018, 13:05

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Кремль попытался вбить клин между американцами.

Расследование деятельности связанного с Кремлем "Агентства интернет-исследований" подтвердило, что Россия использовала социальные сети, чтобы повлиять на результаты выборов в США в 2016 году и внести раздор между американцами. Об этом 10 мая заявил член комитета по разведке в Палате представителей США Адам Шифф, сообщает "Гордон".

"Нет сомнений в том, что Россия взяла на вооружение социальные сети, чтобы вбить клин между американцами и повлиять на выборы в 2016 году. Они сделали это, создав поддельные учетные записи, страницы и сообщества, чтобы продвигать онлайн-контент и видео и привлекать реальных американцев для участия в митингах и протестах", – отметил он.

Конгрессмен подчеркнул, что Россия стремилась разделить американцев по расовому, религиозному и политическому признаку и использовала легальные политические методы для продвижения преступных целей.

"Они стремились использовать реальное разочарование американцев и гнев по чувствительным политическим вопросам, чтобы повлиять на американское мышление, голосование и поведение. Это было достигнуто за счет участия в онлайн-сообществах, основанных на общих интересах, которые выглядели как американские, однако фактически управлялись "фабрикой троллей" в Санкт-Петербурге", – рассказал Шифф.

Он добавил,что конгрессмены во время расследования тесно сотрудничали с Facebook, чтобы изучить методы использования соцсетей для преступных целей.

"Мы надеемся на более эффективную защиту законных политических дискуссий и более надежную защиту американцев от загрязнения их информационной экосистемы иностранным противником. Мы продолжим работу с Facebook и другими техническими компаниями, чтобы разоблачить дополнительный контент, рекламу и информацию по мере нашего исследования", – подытожил конгрессмен.