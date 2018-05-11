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«Те, кто мешают работать независимым СМИ, пусть уходят с нашего пути»

  • 11.05.2018, 13:27
Анатолий Санотенко

Редактор «Бобруйского курьера» Анатолий Санотенко написал роман о судьбе свободных медиа Беларуси.

Презентации прошли 3 мая в Минске в «Пресс-клубе», 5-го мая - в Бобруйске в тайм-клубе «1387» и 7-го мая в Бобруйске в офисе Объединенной гражданской партии, сообщает «Бобруйский курьер».

Даты, в которые автор представил свой роман «Невероятные приключения Вацлава Принципа, или Бобруйск и его жывотные», были выбраны неслучайно. 3-го мая - Международный день свободы прессы, а 5-го - День печати, 7-го - День работников радио, телевидения и связи. Основная же сюжетная линия книги - 25-летняя история независимых СМИ в Беларуси, а в частности - в Бобруйске.

Свой роман Санотенко называет «хроникой журналистики, которая пикирует». Его жанр автор определяет как «роман-трансформер-трэвел-комикс».

В ходе презентации Анатолий Санотенко рассказывал об истории создания романа и зачитывал некоторые главы.

Главный герой романа - редактор газеты «Предпоследние новости» Вацлав Принцип. Он постоянно попадает в драматические, смешные, а часто - комические ситуации, которые создает белорусская действительность. Как рассказал Анатолий Санотенко, роман основан на реальных событиях и поэтому во многом автобиографичен.

«Около 97% того, что написано в книге - истории невыдуманные, - говорит автор. - Хоть и трудно поверить, что такое может происходить, что, например, в театре, куда ты идешь на концерт, тебя встречает не традиционная «вешалка» (как говорят в пословице), а наряд ОМОНа».

Роман начинал писаться несколько лет назад, но сначала были отдельные фельетоны. В тот момент, по словам Анатолия Санотенко, «этот роман сам себя еще не мог осознать романом». А потом постепенно серия фельетонов навели автора на мысль, что надо делать из этого что-то более-менее серьезное.

Гости презентаций отмечали, что слушая Санотенко, вспоминали Жванецкого и его «стиль».

Одним из вопросов из зала к автору было: «Что вы будете делать, если в Беларуси вас лишат статуса писателя, как уже давно пытаются лишить статуса журналиста?».

«Те, кто пытается это сделать и мешают нам работать, пусть они уходят с нашего пути, - ответил Анатолий Санотенко. - Я продолжу заниматься тем, чем занимаюсь, несмотря ни на что».

Анатоль Санотенко - писатель, журналист, главный редактор газеты «Бобруйский курьер», член Белорусского ПЕН-центра, Союза белорусских писателей, Белорусской ассоциации журналистов, автор нескольких сборников стихов, в том числе - сборника «Возвращение на Родину», вышедшего в 2016 году, а также переводов на белорусский стихов Гийома Аполлинера.


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