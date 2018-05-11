Блогеры о выступлении Alekseev'а на «Евровидении»: Naviband были лучше 11.05.2018, 13:39

Фото: ТАСС

Евровизионные блогеры разложили выступление нашего исполнителя.

Беларусь в этом году пролетела мимо финала «Евровидения». Не помогли ни известность приглашенной украинской звезды, ни деньги его продюсеров на подготовку, ни масштабный промотур, ни белоснежные зубы Alekseev’a.

После выступления евровизионные блогеры разложили выступление нашего исполнителя и рассказали, что было не так. Руки дрожали, голос тоже, «танцорша не в тему», а задумка номера «дешево смотрится».

Tut.by собрал мнения блогеров про Alekseev’a в одном видео: