Белорусские предприятия примут участие в выставке в Сирии 11.05.2018, 14:04

Выставка пройдет под патронатом Башара Асада.

Экспозиция белорусских производителей Made in Belarus будет представлена в Сирии на 60-й Дамасской международной универсальной выставке, которая пройдет с 6 по 15 сентября нынешнего года, сообщили БелТА в пресс-службе Министерства энергетики Беларуси.

Выставка будет охватывать различные сферы: машиностроение и промышленное оборудование, сельское хозяйство и продукты питания, нефтехимическая промышленность, деревообработка и строительные материалы, легкая промышленность, медицинское оборудование и фармацевтика, транспорт и логистика, научно-технические достижения, спорт и туризм, образовательные услуги, информационные технологии и телекоммуникации, потребительские товары.

"Участникам экспозиции белорусских производителей предлагается приоритетное размещение, индивидуально разработанный дизайн и художественное оформление с элементами национальной символики.

Предусмотрены также рекламно-информационная поддержка, приглашение деловых кругов Сирии к посещению экспозиции", - отметили в пресс-службе. Дамасская международная универсальная выставка - ведущий бизнес-форум ближневосточного региона. В 2017 году в мероприятии приняли участие 4,8 тыс. компаний из 43 стран мира, количество посетителей превысило 100 тыс. В этом году выставка пройдет под патронатом Башара Асада.