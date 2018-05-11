13 примеров того, как на самом деле выглядят кадры из известных фильмов
- 11.05.2018, 14:08
Недаром за лучшие визуальные эффекты ежегодно вручается премия «Оскар».
Благодаря технологиям и мастерству съемочной команды перед нами на экране вырастают целые миры, в которых мы бы с удовольствием оказались или даже бы пожили. Определенно, без спецэффектов многие любимые нами фильмы никогда бы не смогли выйти в прокат или выглядели бы совсем по-другому.
AdMe.ru продемонстрировал примеры настоящего волшебства работников кинематографа, воплощающих самые невероятные фантазии на экране.
1. «Мстители»
2. «Меч короля Артура»
3. «Робокоп»
4. «Хоббит»
5. «Игра престолов»
6. «Мстители: Война бесконечности»
7. «Гарри Поттер»
8. «Пираты Карибского моря»
9. «Стражи Галактики»
10. «Фантастические твари и где они обитают»
11. «Хоббит»
12. «Оз: Великий и Ужасный»
13. «Алиса в Стране чудес»