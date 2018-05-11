13 примеров того, как на самом деле выглядят кадры из известных фильмов 11.05.2018, 14:08

Недаром за лучшие визуальные эффекты ежегодно вручается премия «Оскар».

Благодаря технологиям и мастерству съемочной команды перед нами на экране вырастают целые миры, в которых мы бы с удовольствием оказались или даже бы пожили. Определенно, без спецэффектов многие любимые нами фильмы никогда бы не смогли выйти в прокат или выглядели бы совсем по-другому.

AdMe.ru продемонстрировал примеры настоящего волшебства работников кинематографа, воплощающих самые невероятные фантазии на экране.

1. «Мстители»

2. «Меч короля Артура»

3. «Робокоп»

4. «Хоббит»

5. «Игра престолов»

6. «Мстители: Война бесконечности»

7. «Гарри Поттер»

8. «Пираты Карибского моря»

9. «Стражи Галактики»

10. «Фантастические твари и где они обитают»

11. «Хоббит»

12. «Оз: Великий и Ужасный»

13. «Алиса в Стране чудес»