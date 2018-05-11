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Луценко: Для совершения теракта в центре Киева Савченко выдавали оружие полковники РФ

  • 11.05.2018, 14:18

Установили личности российских офицеров, которые готовили госпереворот в Украине.

Украина ведет войну с Россией не только на Донбассе, что показывает пример с внефракционным нардепом Надеждой Савченко, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на форуме "Острог Forum – 2018" в Национальном университете "Острожская академия" в Ровенской области, передает корреспондент "Гордон".

По словам главы ГПУ, украинцам противостоят "не только 40 тыс. вооруженных сепаратистов-террористов, не только тысячи офицеров российской армии" на Донбассе.

"На примере запланированного Надеждой Савченко террористического акта мы доказали, что конкретные полковники Российской Федерации выдавали ей оружие для террористического акта в центре украинской столицы… Мы знаем этих полковников по фамилиям, по именам-прикрытиям, по должностным званиям", – заявил Луценко.

Он добавил, что цель президента России Владимира Путина – не допустить успеха Украины. По словам генпрокурора, российский президент воюет не для победы, а для обескровливания Украины.

"Что он хочет? Крым, Донбасс?.. Защитить русскоязычное население? Нет, его задача – не допустить успешной Украины, что смертельно для российской империи", – добавил Луценко.

22 марта Верховная Рада лишила Савченко неприкосновенности и дала разрешение на ее задержание и арест. 23 марта суд арестовал нардепа до 20 мая без права залога.

Савченко подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей.


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