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«Черные лебеди» мировой политики

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  • 11.05.2018, 14:35
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Cверхдержавы ведут борьбу за новый мировой порядок.

Название одной из последний сессий герцлийской конференции: «Стратегические изменения на глобальной арене: возможности, риски и «черные лебеди»». Последний термин означает трудно прогнозируемые и редкие события, которые имеют значительные последствия, пишет сайт «Детали».

Автором теории «важных случайностей», то есть этих самых «черных лебедей», является известный экономист Нассим Талеб. Он описал характер таких событий в своей книге в 2007 году. В ней он предсказал мировой кризис 2008 года — на котором и он сам, и еще несколько человек, обладавших подобным чутьем, смогли заработать миллионы долларов. Другими примерами подобных событий явились Первая мировая война, распад СССР, бурное развитие интернета и атака 11 сентября.

Похоже, что решение Трампа о выходе из иранской сделки по его последствиям может иметь все признаки «черного лебедя». И на герцлийской конференции эксперты крупнейших американских, европейских и израильских мозговых центров пытались прогнозировать, исходя из своего видения борьбы за новый мировой порядок, какие последствия этот шаг может иметь для мира и региона.

Профессор Алисон из Гарварда считает, что в современном мире реализуется очередной этап классического противоборства новой сверхдержавы с прежней.

Как Спарта победила Афины; как Рим сменил Македонскую империю; как Германия пыталась победить Британию; как США выиграли холодную войну у СССР — так сегодня Китай, при явной и неявной поддержке других игроков, пытается заменить США в роли глобального лидера. И многое в том, на чью сторону склонится в итоге чаша весов, зависит от Европы.

Большинство экспертов согласились с такой оценкой, однако разошлись в предположениях о том, как будут развиваться события.

По мнению Боаза Ганора из Герцлийского Центра борьбы с терроризмом, мы наблюдаем переплетение двух сложных тенденций: локальная борьба за региональное лидерство, в которой участвуют Иран, Израиль и России, является частью глобальной борьбы за мировое лидерство между США и Китаем. Здесь «черным лебедем», по его мнению, может выступить иррациональное поведение как президента Трампа, так и Владимира Путина — тогда как Иран и Израиль стремятся придерживаться рациональных стратегий, хотя рациональность тут у каждого — своя.

Профессор Эдуард Люттвак, бывший советник президента Рейгана и вашингтонского Центра стратегических исследований, привел впечатляющие данные об экономическом развитии Китая, которое обеспечивает ему стратегическое преимущество в нарастающей борьбе за мировое лидерство. В то же время Иран добывает значительное количество нефти — но одного этого недостаточно, чтобы конкурировать с державами.

Потому Иран пытается достичь своих целей средствами геополитики, то есть — территориальными завоеваниями.

Стоит отметить, что Люттвак является автором теории геоэкономики, которая — в противовес геополитике — стремится объяснить мировое развитие борьбой между тремя ведущими экономическими полюсами: НАФТА (США, Канада, Мексика), ЕЭС и Азиатско-Тихоокеанским регионом (Китай, Япония и др).

Трамп, по мнению Люттвака, пытается применять как геполитику, так и геоэкономику, сочетая силовое воздействие с экономическими мерами — чтобы под давлением экономических санкций Иран был вынужден изменить условия сделки в лучшую для мира сторону. Одновременно, заявляя о возможном выводе американских войск из Ирана, Трамп хочет заставить двух других игроков платить по счетам.

Он хочет заставить суннитские державы играть более активную, в том числе экономическую, роль в конфликте вокруг Сирии. А от европейцев Трамп добивается увеличения их вклада в это противостояние — в, частности, увеличения их взносов в НАТО.

В то же время профессор отметил, что расчеты Трампа могут не оправдаться, если Европа не поддержит США, а Иран не выйдет из соглашения.

Среди тех, кто негативно оценивает разрыв сделки — доктор Далия Дасса Кай, из американского стратегического исследовательского центра RAND Corporation. Она полагает, что от решения Трампа Китай только выиграет — ибо это ослабит экономические позиции ЕЭС и отвлечет силы самих США от противостояния с Китаем. В то же время Россия и Иран еще более сблизятся на почве своих антиамериканских настроений.

Единственный представитель Европы в этой дискуссии, Антониа Диму из Афинского института по вопросам ближневосточной политики, высказалась весьма осторожно, отметим, что Европа нуждается в иранской нефти и будет соблюдать свои интересы. А Кеннет Вайнштейн, президент института Хадсона (США), как и Боаз Ганор, полагает, что это — не конец истории, и условия иранской сделки могут быть пересмотрены. Ведь и от властей Северной Кореи тоже никто не ожидал, что они пойдут на попятный. Так что хотя игра, затеянная Трампом, весьма опасна — в игре с опасными игроками надо уметь рисковать.

Символично, что Герцлийская конференция началась с вопроса о новом мировом порядке и им же завершилась. Возможно, что события, произошедшие во время этой конференции: разрыв соглашения с Ираном и обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном — окажутся теми самыми «черными лебедями», которые ознаменуют новый поворот в борьба за новый мировой порядок. Какую роль в этом эксперты отводят Израилю?

Они говорили, что хотя в геополитическом (военная мощь) и геоэкономическом (экономика и технологии) отношении Израиль достаточно успешен, наша главная сила лежит в области геокультуры. То есть в выдвижении новых идей в культурном и социальном поле. Этой способностью евреи и отличались на протяжении всей истории.

А в противном случае Израиль, несмотря на все свои успехи, так и будет лететь в кильватере «черных лебедей», выпущенных на волю другими глобальными или региональными игроками.


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