Aльткоины могут потеснить биткоин с рынка 11.05.2018, 14:26

Процесс напоминает конкуренцию между производителями видеокассет в 1980-е.

С развитием криптовалютного рынка альткоины могут потеснить биткоин так же, как видеокассеты VHS вытеснили Betamax в 1980-е. Об этом в комментарии CNBC заявил совладелец North Island Holdings, технологический инвестор Гленн Хатчинс.

«Биткоин может оказаться Betamax», — сказал он.

Хатчинс убежден, в перспективе на рынке будет преобладать одна цифровая валюта, и с высокой долей вероятности ей станет один из альткоинов — Ripple, Ethereum или Litecoin.

«Токен обмена на основе математического решения, которое лидирует в технологии, останется. Другие токены будут использоваться для различных приложений», — считает Гленн Хатчинс.