Aльткоины могут потеснить биткоин с рынка
- 11.05.2018, 14:26
Процесс напоминает конкуренцию между производителями видеокассет в 1980-е.
С развитием криптовалютного рынка альткоины могут потеснить биткоин так же, как видеокассеты VHS вытеснили Betamax в 1980-е. Об этом в комментарии CNBC заявил совладелец North Island Holdings, технологический инвестор Гленн Хатчинс.
«Биткоин может оказаться Betamax», — сказал он.
Хатчинс убежден, в перспективе на рынке будет преобладать одна цифровая валюта, и с высокой долей вероятности ей станет один из альткоинов — Ripple, Ethereum или Litecoin.
«Токен обмена на основе математического решения, которое лидирует в технологии, останется. Другие токены будут использоваться для различных приложений», — считает Гленн Хатчинс.