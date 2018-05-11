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Сергей Кривец: Хочу еще поиграть на родине

  • 11.05.2018, 14:34
Фото: fcbate.by

Белорусский футболист польской «Арки» рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры.

Football.by поговорил с белорусским полузащитником Сергеем Кривцом, который защищает цвета польской "Арки" из Гдыни:

- В последние годы время от времени звучат мнения, что Кривцу нужно на "отогрев". Как относишься к перспективе продолжить карьеру в Беларуси?

- Нормально. Не скрываю, что хочу еще какое-то время поиграть на родине. Что до шансов или конкретных предложений, то не вижу смысла сейчас об этом говорить.

- А в плане жизни? Тебе приходится часто переезжать — не думал, где хочешь окончательно осесть вместе с семьей?

- Тоже пока рано загадывать. Во-первых, еще не совсем определился, чем буду заниматься, когда завершу игровую карьеру. Мне только 31 год, рассуждать об этом, считаю, рановато. Во-вторых, есть несколько мест, которые могу назвать своим домом. Он и в Минске, и в Познани. И в Гдыне вот сейчас нам очень нравится. Не исключаю, что останемся здесь. Время еще есть, так что будем решать.


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