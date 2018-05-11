«Деньги пока не интересуют, но они обязательно будут» 1 11.05.2018, 14:45

История энергичного сантехника, который ехал в Минск, чтобы стать айтишником.

Работает в одиночку. В тот день надо было поднять ванну. Весит 120 килограммов. Поднял. Вроде полет шел нормально. Но тут ножка сломалась… Ванна рухнула парню прямо на грудь. Так себе история. Но продолжил работать. Выполнил заказ, а потом поехал домой. Там обнаружил, что под майкой распространилась огромная ссадина. В целом же работа у Влада не столь душераздирающая. Занимается сантехникой (вот его профиль), пишет onliner.by.

Пилорама

Владу 23. Мама — архитектор. Отчим — мастер на заводе «Легмаш», занимается электрикой. Отец ушел из семьи, когда парню было 2 года.

— Я из Орши — провинция. В детстве постоянно что-то ломалось. Тут либо чинить самому, либо покупать новое. Но денег не было, приходилось чинить. Помню, у меня велосипед разваливался. Тонкие колесики, рама ветхая, цепь слетает. Вот я в 8 лет его и крутил.

Так парень стал рукастым.

— Плюс прошел через несколько ремонтов. Оно ж как: первый раз сделал плохо, второй раз переделал, третий раз снова сделал плохо, на четвертый раз что-то получилось. Это называется опыт.

В 13 лет Влад в обход закона устроился на пилораму. Как-то помогал мужикам, тягал доски в сушку, красил, пилить не давали. Зарплата — примерно $250. Подростку за трудовое лето выдали $500. Поехал в Минск и купил себе компьютер.

Трактор

Поступил в Оршанский железнодорожный колледж на ПГС (промышленное и гражданское строительство). Специальность включает в себя весь спектр строительных работ — начиная от земли и кончая крышей. Работа головой, но все равно выпускники после колледжа шли на стройки делать все ручками. Владу подвезло стать мастером.

Это было еще на практике. В Андреевщине строилась пятиэтажка на 64 квартиры. Прораб уехал в Витебск по делам, оставив пацанов на хозяйстве. Как раз приехал трактор с плинтусами — по накладной 400 погонных метров.

Стали выгружать. Влад напрягся, сказал товарищу: «Давай перемеряем». Перемерили. По факту оказалось, не 400, а 90 метров. Позвонили прорабу. «Нет, не принимайте». Загрузили назад. Трактор уехал.

Через час вернулся вместе с растревоженной кладовщицей. Стартовали разборки. Появилось еще несколько начальников. Кладовщица говорила, что пацаны увели плинтус. Но начальники ей не поверили.

— Когда после учебы приехал устраиваться, подошел к начальнику: «Можно мастером?» — «Ты себя нормально проявил, можно».

«Однушка»

Работа в тресте нравилась людьми и не нравилась общим порядком вещей. Занятости много, денег мало.

— Кто-то плывет по течению, не управляет своей жизнью. Мне так не нравится. Понятно, что все включены в какую-то систему. Так что лучше быть в той, на которую сам влияешь. Мне не хочется от кого-то зависеть. Понял, что в этой жизни надо работать — каждый день, много и полезно. Решил менять обстановку.

Выбор делался между Питером, Москвой и Минском. В Минске были друг и мамина сестра. Позвонил другу: «Можно у тебя на чуть-чуть поселиться?» Оказалось, что можно.

Друг жил с мамой в «однушке». Гостя поселили на кухонном диване. В итоге Каменная Горка, диван на чужой кухне и полная неопределенность в жизни.

Парень больше не хотел работать на стройке. Четко знал, что хочет в IT. Пошел на курсы. Подвел плоховатый английский, хотя по технике со всем справился. В итоге не прошел на бесплатное обучение.

— Предложили платное. Посчитал, что все это ерунда: «Могу заплатить, а меня не научат». Рублей 300 это стоило — для меня тогда многовато.

Полотенцесушитель

Пока кантовался пару недель на Каменной Горке, товарищу позвонил знакомый: «У тебя там нет какого человека унитаз починить? А то выходной, никого найти нельзя».

Друг пошел к Владу: «Можешь?» — «Могу». Действительно смог. С учетом выходного еще и неплохо заплатили — долларов 30. Это и сейчас для одного унитаза много. В среднем его установка с нуля обходится рублей в 50. А там был только ремонт.

— Я попросил человека: «Ну, дайте рублей 20». А он дал $30. «Ну, спасибо». Сел, подумал: «Так отличные деньги за два часа работы». Потом во «ВКонтакте» нашел человека, которому надо было перенести умывальник. Взял у друга паяльник, пошел переносить. Затем понял, что хватит безобразничать, и открыл ИП.

Первое время парень занимался всем на свете.

— Мне подфартило. Нашелся один директор мебельной фирмы. Он в меня поверил. Сначала сделал полотенцесушитель, потом всю разводку труб, потом баню в доме. С баней, правда, немного вышел «косяк». Мужчина понимал свой риск, но за счет него экономил. Помню, мы уже начали стены вагонкой обшивать, когда стало понятно, что специалистом по всему быть невозможно.

Объект доделывали другие люди. Ребята отработали по профилю, завершив сантехнику.

Fiat Punto

Встал на биржу труда, получил субсидию в 1980 рублей на открытие бизнеса, открыл бизнес. На 1980 рублей купил инструмент. К этому добавил старый Fiat Punto. Взял за $500 в рассрочку. У знакомого друг погиб, жена осталась, ей машина не требовалась.

— Налог — 120 рублей, 87 рублей — ФСЗН. Но у меня чуть меньше, я у друга в рекламной компании подрабатываю. Инструмент стараюсь обслуживать сам. Если покупка, то сразу большие траты. Вчера вот купил себе пылесос. Если работать без него, получается Освенцим. Еще нужен большой перфоратор. Стоит $500. Пока не могу себе позволить. Сайт мне сделал знакомый. Друг настроил рекламу. В месяц на спущенных колесах долларов 70—100 трачу. Но если работы нет, ставочки надо поднимать. Получается долларов 200. То есть в месяц на бизнес я трачу минимум 250 баксов. Это если без покупки инструмента. Если с ней, то стабильно плюс $200.

Парень говорит, что с заказами у него все нормально. Шесть рабочих дней в неделю, в воскресенье — пауза. В прошлом году с мая до конца ноября каждый день была какая-то работа. В итоге только по завершении сезона устроил неделю отпуска и поехал посмотреть на Польшу.

Штраба

Доходы в сезон — примерно 3500 рублей. В несезон бывает и 1000.

Сантехников в Минске много. Настолько много, что сосчитать поголовно — задача нереальная.

— Даже «Услуги» взять: на нормальный заказ сразу же проклевывается человек 25. У нас очень большая конкуренция. Есть люди, которые только вчера взяли ключ в руки. Ездят смесители меняют, дают работу ребятам помастеровитее. Их в расчет не беру. Лично мне они не мешают. Но, честно, доделывать что-то за кем-то очень сложно. Хотя нет, в плане демпинга мешают. Допустим, заменить трубы в хрущевке — это $200. Со средним материалом. Работы на день: ванну надо поднять самому, выкинуть все трубы, начать долбить штрабу. А эти чужаки берут такой заказ долларов за 50.

Потом люди решают: жить им с этим или менять. В основном меняют, но некоторые живут.

— Есть категория обманутых клиентов. Они дают деньги на материалы, а рабочие пропадают. Я так к одному мужчине приехал: «Пока все не сделаешь, денег не получишь. Либо так, либо не работаем». Я отнесся с пониманием.

Батарея

«Сталинка» на Независимости. Делал человеку разводку труб. Договорились, что штрабить не надо. Большой кусок работы и другие деньги для заказчика. Завершил заказ, рассчитались. Через месяц раздался звонок: «Вот приходили другие ребята, сказали, ты плохо сделал». Влад поехал разбираться.

— Оказалось, все было просто. Приехала жена, сказала: «Ну, наверное, мне не нужно, чтобы трубы были здесь, давай на метр туда». Угрожал мне судами. Но я все переделал: репутация дороже. А странные клиенты периодически попадаются — это часть работы.

Влад идет по средним расценкам. Развести трубы — $200. Это материал среднего качества. Высокого уровня — $350. Поменять смеситель — 20 рублей. Установить унитаз — 50 рублей. Теплые полы — 7—8 рублей без стяжки. Монтаж котла — $100. Монтаж батарей без материала — $40.

Обезбол

Помимо ссадины от ванной, были и другие производственные травмы. Еще в бытность специалистом по всему Владу попало в глаз штукатуркой. Был химический ожог.

— Чуть не потерял сознание прямо на месте. Боль резкая. Глаз ни открыть, ни закрыть невозможно. Фокусировка, если все-таки откроешь, плохая. Все рассеянное до жути. Хорошо, что друг рядом был — повез меня в больницу. Там вкололи обезбол. Ну я и упал сразу же в обморок. Врачи стали бегать по больнице. Оказалось, у меня аллергия. Но как-то откачали.

Влад сконцентрировался на нынешней работе. Понимает, что айтишником уже вряд ли станет, но для себя читает новости про технику и нежно ее любит. Говорит, своими руками может собрать все: и кран, и автомобиль, и компьютер.

— Меня доходы пока не интересуют, знаю, что они обязательно будут. Важна крыша над головой, дом хочу построить. Меня так воспитывали, что главное — это семейный очаг. В общем, что-то будет.